Rex Heuermann játar að hafa myrt átta konur

Rex Heuermann hefur játað að hafa myrt sjö konur sem tengjast áralangri rannsókn lögreglu á Gilgo-raðmorðingjanum í Bandaríkjunum. Auk þess viðurkenndi hann að hafa myrt aðra konu sem hann hafði ekki verið ákærður fyrir. Konurnar hurfu á milli 1993 og 2010. Rannsókn málsins spannar mörg ár en Heuermann var ekki grunaður fyrr en árið 2022.
Konurnar hétu Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Maureen Brainard-Barnes, Sandra Costilla, Jessica Taylor og Valerie Mack. Heurmann játaði einnig að hafa myrt Karen Vergata en hefur ekki verið ákærður fyrir dauða hennar. Gilgo-strönd er í Suffolk-sýslu í New York ríki í Bandaríkjunum.
Í umfjöllun CBS segir að játningin sé viðsnúningur fyrir Heuermann sem áður hafði neitað sök í öllum ákæruliðum og lýst því yfir að hann vildi að málið færi fyrir dóm.
Fyrir dómi sagðist Heurermann hafa notað einnota síma og blekkt konurnar með loforði um peninga. Flestar störfuðu þær við kynlífsvinnu. Hann kyrkti þær og gróf líkamsleifar þeirra á afskekktum stöðum, þar á meðal meðfram einangruðum strandvegi handan flóans þar sem hann bjó, að sögn yfirvalda.
Rætt var við bróður Ásu Ellerup, íslenskrar eiginkonu Heuermann, í öðrum þætti Eftirmála, í umsjón Þórhildar Þorkelsdóttur og Nadine Guðrúnar Yaghi, en bróðirinn vill ekki láta nafns síns getið. Þátturinn er frá því í desember í fyrra og er fjallað um hann í fréttinni að neðan.
Dómsuppkvaðning í júní
Samkvæmt frétt CBS á Heuermann að koma aftur fyrir dóm þann 17. júní til dómsuppkvaðningar. Saksóknaraembættið í Suffolk-sýslu sagði að búist væri við að hann yrði dæmdur í þrjá samfellda lífstíðardóma án möguleika á reynslulausn fyrir dauða Barthelemy, Waterman og Costello.
Einnig er búist við samfelldum hundrað ára dómi fyrir morðin á Brainard-Barnes, Taylor, Costilla og Mack.
Líkamsleifar sex fórnarlamba, Melissu Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Amber Lynn Costello, Valerie Mack, Jessicu Taylor og Megan Waterman , fundust í kjarri meðfram Ocean Parkway nálægt Gilgo Beach. Líkamsleifar annars fórnarlambs, Söndru Costilla, fundust í meira en 100 kílómetra fjarlægð í Hamptons. Lögreglan bar einnig kennsl á líkamsleifar Vergata, sem fundust á Fire Island, um 32 kílómetrum vestar, árið 1996, og nálægt Gilgo Beach árið 2011.
Fram hefur komið í fyrri umfjöllun að morðin hafi líklega átt sér stað á milli 1993 og 2010 en rannsókn málsins hófst ekki af fullum krafti fyrr en 2010 þegar lögregla fann fjölda líkamsleifa kvenna sem hafði verið saknað um árabil meðfram strandlengju Long Island. Fjallað hefur verið um málið í heimildarþáttaröð og kvikmyndinni Lost Girls.
Í frétt AP segir að rannsóknarlögreglumenn hafi notað DNA-greiningu og önnur sönnunargögn til að bera kennsl á fórnarlömbin. Í sumum tilfellum tókst þeim að tengja þau við líkamsleifar sem fundust annars staðar á Long Island árum áður.
Þar kemur einnig fram að það hafi svo verið 2022 sem rannsóknarlögreglumenn hafi bent á Heuermann sem grunaðan með því að nota skráningargagnagrunn ökutækja til að tengja hann við pallbíl sem vitni sagðist hafa séð þegar eitt fórnarlambanna hvarf árið 2010.
Heuermann bjó í áratugi í Massapequa Park, í um 25 mínútna akstursfjarlægð yfir brú sem liggur yfir South Oyster Bay, að sandströndinni þar sem líkamsleifar kvennanna fundust. Talið er að sum fórnarlambanna hafi horfið þaðan.
Eftir að pallbíllinn fannst gaf kviðdómur leyfi fyrir meira en 300 stefnum og húsleitarheimildum, sem gerði rannsóknarteyminu kleift að kafa ofan í líf Heuermanns.
Rannsóknarlögreglumenn söfnuðu reikningsgögnum fyrir einnota síma sem hann er sagður hafa notað til að skipuleggja fundi með fórnarlömbunum, endurprófuðu DNA sem fannst með líkunum og skoðuðu ítarlega Internetsögu Heuermanns, sem sýndi að hann hafði skoðað ofbeldisfullt pyntingaklám og sýnt mikinn áhuga á morðunum á Gilgo Beach og endurnýjaðri rannsókn. Farsímagögn sýndu að Heuermann var í sambandi við sum fórnarlambanna rétt áður en þau hurfu, að sögn rannsakenda.
Til að ná í erfðaefni Heuermanns elti eftirlitsteymi rannsóknarhópsins hann á Manhattan, þar sem hann starfaði, og fylgdist með þegar hann henti afgöngum af hádegismatnum sínum, kassa með hálfétnum pítsuskorpum, í ruslatunnu á gangstéttinni.
Rannsakendur tóku kassann og sendu hann á rannsóknarstofu, sem bar saman erfðaefni hans úr skorpunni við karlmannshár sem fannst á strigapoka sem notaður var til að binda eitt fórnarlambanna. Heuermann var svo handtekinn í júlí 2023.
Eftir handtöku Heuermanns eyddu rannsóknarlögreglumenn meira en tólf dögum í að leita í garði hans og húsi, þar sem þeir fundu hvelfingu í kjallara sem innihélt 279 vopn. Á vef AP segir að í tölvu hans hafi fundist það sem þeir lýstu sem „vinnuteikningu“ fyrir morðin, þar á meðal röð gátlista með áminningum um að takmarka hávaða, þrífa líkin og eyða sönnunargögnum.
Á síðasta ári hafnaði dómari beiðni Heuermanns um að útiloka DNA-sönnunargögn sem fengin voru með háþróaðri tækni sem saksóknarar segja að sanni að hann sé morðinginn.
