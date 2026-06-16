Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur

Emil Atlason var frábær fyrir Stjörnuna í kvöld og að öðrum ólöstuðum mikilvægasti maður leiksins. Emil skoraði þrjú mörk fyrir Garðbæinga í 4-4 jafntefli gegn Breiðablik í 10. umferð Bestu deildar karla í fótbolta.
Emil var spurður að því fyrst og fremst hvernig væri hægt að gera upp þennan frábæra fótboltaleik. Breiðablik komst þremur mörkum yfir áður en heimamenn rönkuðu við sér og mundu að þeir eru líka knattspyrnumenn í efstu deild.
„Þetta var stórkostleg skemmtun fyrir áhorfendur. Við byrjuðum svolítið brösulega. Það var eitthvað í okkur, ákveðnar tilfinningar sem að við erum að vinna í. Svo unnum við okkur inn í þetta og kannski þegar öllu er á botninn hvolft sanngjarnt að leikurinn hafi endað með jafntefli.“
„Það eru ákveðnir hlutir búnir að eiga sér stað í Stjörnunni, þjálfarinn okkar var látinn fara og við erum búnir að vera að vinna í því og við ætluðum auðvitað að koma vel stemmdir inn í leikinn. Það var eins og eitthvað væri að og við ekki alveg „on it“ fyrstu mínúturnar og ekki alveg í takti. Við hefðum getað stolið þessu í lokin eða öllu heldur, þetta hefði getað dottið báðum megin hérna í lokin.“
Emil skoraði þrjú mörk, sem er heldur betur frábært afrek, er það ekki súrt að ná ekki í öll stigin í kvöld svona út frá því að hafa skorað öll þessi mörk?
„Klárlega súrt. Það er alltaf gaman að skora og hvað þá þrennu. Maður gerir það ekki á hverjum degi. Ég er bara mjög glaður að hafa skorað og við sýndum karakter að koma til baka í þessum leik og þessi leikur var frábær skemmtun fyrir alla.“
Að lokum var Emil spurður að því hvort jafnteflið myndi ekki gefa Stjörnunni helling úr því sem komið var.
„Frábær karakter hjá okkur að ná í þetta jafntefli. Við þurftum að vinna fyrir því. Svo hefðum við getað unnið þennan leik. Þetta er góð byrjun.“