Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Lovísa Arnardóttir og Eiður Þór Árnason skrifa 15. júní 2026 22:13 Ragnheiður Ásta Sigurðardóttir hefur fylgst vel með þróun mála. Vísir/Anton brink Mál Mariusar Borg Høiby, sonar krónprinsessu Noregs, hefur reynst krúnunni mjög erfitt en töluvert hefur dregið úr stuðningi og trausti í garð norsku konungsfjölskyldunnar undanfarin misseri. Þetta segir Ragnheiður Ásta Sigurðardóttir, sérfræðingur í konunglegum málefnum. Høiby var verið dæmdur í fjögurra ára fangelsi fyrir nauðganir og fleiri afbrot í morgun. Marius hyggst áfrýja dómnum. Saksóknarar höfðu krafist rúmlega sjö og hálfs árs refsingar yfir honum en verjendur Høiby fóru fram á að hann fengi ekki þyngri dóm en átján mánaða fangelsi. „Þannig það er svona farið bil beggja,“ segir Ragnheiður í samtali við Vísi. Høiby var sýknaður af ákæru fyrir tvær nauðganir en sakfelldur fyrir aðrar tvær og fyrir brot í nánu sambandi. Þá var hann dæmdur til greiðslu skaðabóta. Høiby óskaði eftir því að verða látinn laus úr gæsluvarðhaldi til að geta varið tíma með móður sinni, Mette-Marit krónprinsessu Noregs, sem glímir við alvarlegan lungnavanda og er komin á biðlista eftir ígræðslu. Þeirri beiðni var hafnað á öðru dómsstigi fyrir helgi. Ragnheiður segir að norskir miðlar hafi greint frá því að Marius hafi snöggreiðst eftir að hann fékk niðurstöðuna og kýlt vegg með þeim afleiðingum að hann fór á slysadeild. Fyrrverandi kærasta Mariusar sé fegin að niðurstaða sé komin í málið en þolendur hans hafi bundið vonir við að hann myndi sætta sig við dóminn í morgun og sleppa því að áfrýja. Erfiður tími og útlit fyrir að heilsa Mette-Marit fari versnandi Ragnheiður telur fá fordæmi fyrir því að einstaklingur með tengsl við konungsfjölskyldu sé sakfelldur með þessum hætti en nefnir að Andrew Mountbatten-Windsor, áður þekktur sem Andrés prins, hafi vissulega ekki átt sjö dagana sæla. Hann var handtekinn í febrúar vegna rannsókna á meintum leka á trúnaðargögnum, meðal annars til milljarðamæringsins og barnaníðingsins Jeffrey Epstein. Dómur hefur ekki fallið í málinu. Ragnheiður segir að vel sé fylgst með heilsu Mette-Marit og óneitanlega sé um að ræða erfiða tíma fyrir norsku konungsfjölskylduna. Einnig hefur mikið verið fjallað um umdeild tengsl krónprinsessunar við áðurnefndan Jeffrey Epstein. „Mér finnst miðað við það að hún er komin á þennan biðlista og dóttir þeirra sem var þarna í námi í Ástralíu ætlar að vera skiptinemi í Noregi í haust í staðinn, þá svona greinilega fer sjúkdómurinn versnandi og þetta hefur allt þrengt mjög mikið á greinilega,“ segir Ragnheiður. Mál Mariusar Borg Høiby Kóngafólk Noregur Tengdar fréttir Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Marius Borg Høiby, sonur krónprinsessu Noregs, ætlar að áfrýja fjögurra ára fangelsisdómi sem hann hlaut í morgun fyrir nauðganir og fleiri afbrot. 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