Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Atli Ísleifsson skrifar 8. júlí 2026 20:02 Kristrún Frostadóttir í stól forsætisráðherra. Vísir/Vilhelm Kristrún Frostadóttir hefur gegnt embætti forsætisráðherra Íslands í um eitt og hálft ár, en hún hefur leitt ríkisstjórn Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins frá árslokum 2024. Þegar hún tók við embættinu var hún yngsti forsætisráðherrann í sögu landsins. En hvað veistu um Kristrúnu Frostadóttur? Hvað veistu um…? er liður á Vísi á miðvikudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína um ákveðið mál og geta skorað svo á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn. Áður hefur verið spurt um: Götur í Reykjavík sem byrja á S, Ross í Friends, árið 2010, HM í fótbolta, Snæfellsnes, Björgvin Halldórsson, flugvelli, Akureyri, IKEA, Óskarsverðlaunin, styttur í Reykjavík, Öll fyrri kvissin má svo finna á undirsíðu Hvað veistu um...? Taktu kvissið að neðan! Hvað veistu um...? 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