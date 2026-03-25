IKEA er fyrirtæki sem stofnað var í Svíþjóð árið 1943 og sérhæfir sig í hönnun og sölu á húsgögnum og heimilisvörum. Áhersla hefur verið lögð á sjálfsafgreiðslu, flatpakkningar og að viðskiptavinir setji húsgögnin saman sjálfir í þeim tilgangi að halda verðinu niðri.
Rekstur IKEA á Íslandi hófst árið 1981 og má ljóst vera að frá þeim tíma hafa flestir Íslendingar lagt leið sína þangað á einhverjum tímapunkti.
En hvað veistu um IKEA? Hvað veistu um…? er nýr liður á Vísi á miðvikudagskvöldum þar sem lesendur fá tækifæri til að kanna þekkingu sína um ákveðið mál og geta skorað á vini, fjölskyldu og samstarfsmenn í baráttu um montréttinn.
Í síðustu viku var kannað hvað lesendur vissu um Akureyri, en nú er komið að IKEA.
