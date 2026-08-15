Fótbolti

Thelma Karen með mark í stór­sigri Häcken

Stefán Árni Pálsson skrifar
Thelma Karen er á toppnum í sænska boltanum. 
Thelma Karen er á toppnum í sænska boltanum.  Vísir/Getty

Thelma Karen Pálmadóttir skoraði eitt marka Häcken þegar liðið vann stórsigur, 6-0, á Brommapojkarna í sænsku úrvalsdeildinni í dag.

Häcken hafði mikla yfirburði frá upphafi og náði góðri forystu áður en flautað var til hálfleiks. Gestirnir héldu svo áfram að sækja af krafti eftir hlé og bættu við mörkum þar til lokatölurnar urðu 6-0.

Thelma Karen var í byrjunarliði Häcken og skoraði mark í upphafi síðari hálfleiks.

Häcken hafði þegar unnið Brommapojkarna 3-2 í fyrri leik liðanna á tímabilinu og bætti nú enn einum stórsigrinum við gegn liðinu.

Sigurinn í dag var því afar sannfærandi hjá Häcken en liðið situr í efsta sæti deildarinnar með 39 stig, fimm stigum fyrir ofan Hammarby.

Sænski boltinn

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