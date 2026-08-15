Thelma Karen með mark í stórsigri Häcken Stefán Árni Pálsson skrifar 15. ágúst 2026 14:28 Thelma Karen er á toppnum í sænska boltanum. Vísir/Getty Thelma Karen Pálmadóttir skoraði eitt marka Häcken þegar liðið vann stórsigur, 6-0, á Brommapojkarna í sænsku úrvalsdeildinni í dag. Häcken hafði mikla yfirburði frá upphafi og náði góðri forystu áður en flautað var til hálfleiks. Gestirnir héldu svo áfram að sækja af krafti eftir hlé og bættu við mörkum þar til lokatölurnar urðu 6-0. Thelma Karen var í byrjunarliði Häcken og skoraði mark í upphafi síðari hálfleiks. Häcken hafði þegar unnið Brommapojkarna 3-2 í fyrri leik liðanna á tímabilinu og bætti nú enn einum stórsigrinum við gegn liðinu. Sigurinn í dag var því afar sannfærandi hjá Häcken en liðið situr í efsta sæti deildarinnar með 39 stig, fimm stigum fyrir ofan Hammarby. Sænski boltinn Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Flaug á hausinn á brautinni í gær en vann EM-gull í kvöld Sport Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Draumur að vinna með José Mourinho Fótbolti Daníel með slitna hásin Handbolti Fleiri fréttir Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Thelma Karen með mark í stórsigri Häcken Fastir í þriðja gír og bitlausir Fullkomin byrjun hjá Emelíu og Köge Ferran Torres gengur til liðs við PSG Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ Hringekja tapreksturs í fótboltanum „Ísland breytti lífi mínu“ Draumur að vinna með José Mourinho Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Neymar vill að þeir neikvæðu haldi sig heima Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark „Þegar það rignir þá hellirignir“ „Komin mjög góð holning á liðið“ Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Nökkvi Þeyr með mark og stoðsendingu í hollensku deildinni Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Dramatík í lokin þegar Freyr vann norsku meistarana Júlíus skoraði þegar Elfsborg hoppaði upp í þriðja sætið Fyrsti sigurinn í áttatíu daga í fyrsta leik Fanneyjar Ingu „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Sjá meira