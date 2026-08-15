Ferran Torres gengur til liðs við PSG Stefán Árni Pálsson skrifar 15. ágúst 2026 12:32 Torres leikur fyrir Parísarliðið á næsta tímabili. Vísir/getty/Hugo Rivera Ferran Torres, sem skoraði sigurmark Spánar í úrslitaleik HM, hefur gengið til liðs við Evrópumeistara Paris Saint-Germain frá Barcelona. BBC greinir frá. Torres sem er 26 ára og hefur skrifað undir samning við frönsku meistarana til ársins 2031. Talið er að PSG greiði um 50 milljónir evra fyrir sóknarmanninn. Torres skoraði sigurmarkið í framlengingu gegn Argentínu og tryggði Spáni þar með sinn annan heimsmeistaratitil í í síðasta mánuði. Áður hafði hann einnig hækkað verulega í áliti eftir afar gott tímabil með Barcelona. Hann skoraði 21 mark í 49 leikjum í öllum keppnum á síðasta tímabili og lagði auk þess upp þrjú mörk. Torres hjálpaði Barcelona að tryggja sér spænska meistaratitilinn. Luis Enrique, fyrrverandi leikmaður og þjálfari Barcelona, stýrir PSG í dag. Franska stórliðið hefur unnið Meistaradeild Evrópu síðustu tvö tímabil. Torres er annar þekkti sóknarmaðurinn sem PSG fær til sín í sumar. Maghnes Akliouche kom áður til félagsins frá Monaco. PSG bætti enn einum titlinum í safnið á miðvikudaginn þegar liðið vann Aston Villa 2-1 í úrslitaleik Ofurbikars Evrópu. Franski boltinn Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Flaug á hausinn á brautinni í gær en vann EM-gull í kvöld Sport Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Draumur að vinna með José Mourinho Fótbolti Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Enski boltinn Fleiri fréttir Fullkomin byrjun hjá Emelíu og Köge Ferran Torres gengur til liðs við PSG Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ Hringekja tapreksturs í fótboltanum „Ísland breytti lífi mínu“ Draumur að vinna með José Mourinho Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Neymar vill að þeir neikvæðu haldi sig heima Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark „Þegar það rignir þá hellirignir“ „Komin mjög góð holning á liðið“ Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Nökkvi Þeyr með mark og stoðsendingu í hollensku deildinni Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Dramatík í lokin þegar Freyr vann norsku meistarana Júlíus skoraði þegar Elfsborg hoppaði upp í þriðja sætið Fyrsti sigurinn í áttatíu daga í fyrsta leik Fanneyjar Ingu „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Sjá meira