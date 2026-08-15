Fótbolti

Ferran Torres gengur til liðs við PSG

Stefán Árni Pálsson skrifar
Torres leikur fyrir Parísarliðið á næsta tímabili.
Torres leikur fyrir Parísarliðið á næsta tímabili. Vísir/getty/Hugo Rivera

Ferran Torres, sem skoraði sigurmark Spánar í úrslitaleik HM, hefur gengið til liðs við Evrópumeistara Paris Saint-Germain frá Barcelona. BBC greinir frá.

Torres sem er 26 ára og hefur skrifað undir samning við frönsku meistarana til ársins 2031. Talið er að PSG greiði um 50 milljónir evra fyrir sóknarmanninn.

Torres skoraði sigurmarkið í framlengingu gegn Argentínu og tryggði Spáni þar með sinn annan heimsmeistaratitil í

í síðasta mánuði. Áður hafði hann einnig hækkað verulega í áliti eftir afar gott tímabil með Barcelona. Hann skoraði 21 mark í 49 leikjum í öllum keppnum á síðasta tímabili og lagði auk þess upp þrjú mörk. Torres hjálpaði Barcelona að tryggja sér spænska meistaratitilinn.

Luis Enrique, fyrrverandi leikmaður og þjálfari Barcelona, stýrir PSG í dag. Franska stórliðið hefur unnið Meistaradeild Evrópu síðustu tvö tímabil.

Torres er annar þekkti sóknarmaðurinn sem PSG fær til sín í sumar. Maghnes Akliouche kom áður til félagsins frá Monaco.

PSG bætti enn einum titlinum í safnið á miðvikudaginn þegar liðið vann Aston Villa 2-1 í úrslitaleik Ofurbikars Evrópu.

Franski boltinn

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