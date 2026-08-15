Fótbolti

Hlín opnaði markareikninginn hjá Malmö með tvennu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Hlín Eiríksdóttir fagnar öðru marka sinna fyrir Malmö í dag en hún var búinn að bíða svolítið eftir þessum mörkum.
Hlín Eiríksdóttir fagnar öðru marka sinna fyrir Malmö í dag en hún var búinn að bíða svolítið eftir þessum mörkum. @Malmo_FF

Íslenski landsliðsframherjinn Hlín Eiríksdóttir var á skotskónum í Uppsala í dag þegar lið hennar vann stórsigur á útivelli í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Malmö vann 6-0 sigur á heimakonum í Uppsala eftir að hafa skorað fimm mörk í fyrri hálfleiknum.

Hlín skoraði tvö mörk í þessum ótrúlega fyrri hálfleik, fyrsta mark liðsins á 3. mínútu og svo það fjórða með skalla á 38. mínútu.

Þetta voru fyrstu mörk Hlínar í sænsku deildinni síðan hún samdi við Malmö í sumarfríinu.

Älvali Lindström skoraði einnig tvö mörk en hin mörkin skoruðu þær Mia Persson (víti) og Ellen Löfqvist.

Hlín fór af velli á 52. mínútu en þetta var hennar þriðji leikur í sænsku deildinni og fimmti keppnisleikurinn síðan hún gekk til liðs við Malmö. Langþráð mörk hjá íslensku landsliðskonunni sem getur vonandi byggt ofan á þessa frammistöðu.

Malmö er í þriðja sæti deildarinnar en þó fjórtán stigum á eftir toppliði Häcken og níu stigum á eftir Hammarby sem er í öðru sætinu. Öll þrjú liðin eru með íslenskar landsliðskonur innan sinna raða.

Sænski boltinn

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