Hlín opnaði markareikninginn hjá Malmö með tvennu

Íslenski landsliðsframherjinn Hlín Eiríksdóttir var á skotskónum í Uppsala í dag þegar lið hennar vann stórsigur á útivelli í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Malmö vann 6-0 sigur á heimakonum í Uppsala eftir að hafa skorað fimm mörk í fyrri hálfleiknum.Hlín skoraði tvö mörk í þessum ótrúlega fyrri hálfleik, fyrsta mark liðsins á 3. mínútu og svo það fjórða með skalla á 38. mínútu.Þetta voru fyrstu mörk Hlínar í sænsku deildinni síðan hún samdi við Malmö í sumarfríinu.Älvali Lindström skoraði einnig tvö mörk en hin mörkin skoruðu þær Mia Persson (víti) og Ellen Löfqvist.Hlín fór af velli á 52. mínútu en þetta var hennar þriðji leikur í sænsku deildinni og fimmti keppnisleikurinn síðan hún gekk til liðs við Malmö. Langþráð mörk hjá íslensku landsliðskonunni sem getur vonandi byggt ofan á þessa frammistöðu.Malmö er í þriðja sæti deildarinnar en þó fjórtán stigum á eftir toppliði Häcken og níu stigum á eftir Hammarby sem er í öðru sætinu. Öll þrjú liðin eru með íslenskar landsliðskonur innan sinna raða.
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