Glódís Perla lyfti bikar í þriðja sinn á árinu 2026 Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. ágúst 2026 19:34 Glódís Perla Viggósdóttir tekur mynd af sér með ungum aðdáenda. Getty/ EyesWideOpen Glódís Perla Viggósdóttir og félagar hennar í Bayern München byrja nýtt tímabil á að vinna enn einn titilinn heima fyrir. Bayern München vann öruggan 3-0 sigur á VfL Wolfsburg í þýsku meistarakeppninni í kvöld.Bayern var að vinna þýska ofurbikarinn þriðja árið í röð en liðið vann tvöfalt á síðustu leiktíð. Glódís Perla er fyrirliði liðsins og var því að taka við þriðja bikarnum á þessu ári.Jovana Damnjanovic kom Bayern í 1-0 á 32. mínútu eftir stoðsendingu frá Klöru Buhl sem skoraði síðan sjálf tvö mörk sitthvorum megin við hálfleikinn.Glódís fór af velli á 54. mínútu, væntanlega vegna meiðsla sem vonandi eru þá ekki alvarleg. 🏆 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗖𝗨𝗣 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 🏆 pic.twitter.com/0CpZcMO2Ku— FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) August 15, 2026 Þýski boltinn Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn Óliver Elí vann Opna breska áhugamannamót pilta Golf Leik lokið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Íslenski boltinn Uppgjörið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Íslenski boltinn Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Fleiri fréttir Glódís Perla lyfti bikar í þriðja sinn á árinu 2026 Leik lokið: Þór Ak.-Keflavík 0-2 | Fyrsti útisigur Keflavíkur í 99 daga Leik lokið: FH-Breiðablik 0-3 | Meistaraafgreiðsla Blika í toppslagnum Selfoss og Jón Daði semja um starfslok Sara Björk skoraði tvö mörk og loksins sigur Ruben Amorim fagnaði sigri á móti Manchester United Hlín opnaði markareikninginn hjá Malmö með tvennu Orri Steinn byrjaði í tapleik gegn Chelsea Romero yfirgefur Tottenham og fer til Atlético Madrid Thelma Karen með mark í stórsigri Häcken Fastir í þriðja gír og bitlausir Fullkomin byrjun hjá Emelíu og Köge Ferran Torres gengur til liðs við PSG Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ Hringekja tapreksturs í fótboltanum „Ísland breytti lífi mínu“ Draumur að vinna með José Mourinho Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Neymar vill að þeir neikvæðu haldi sig heima Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark „Þegar það rignir þá hellirignir“ „Komin mjög góð holning á liðið“ Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Nökkvi Þeyr með mark og stoðsendingu í hollensku deildinni Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Sjá meira