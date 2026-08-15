Fótbolti

Glódís Perla lyfti bikar í þriðja sinn á árinu 2026

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Glódís Perla Viggósdóttir tekur mynd af sér með ungum aðdáenda.
Glódís Perla Viggósdóttir tekur mynd af sér með ungum aðdáenda. Getty/ EyesWideOpen

Glódís Perla Viggósdóttir og félagar hennar í Bayern München byrja nýtt tímabil á að vinna enn einn titilinn heima fyrir.

Bayern München vann öruggan 3-0 sigur á VfL Wolfsburg í þýsku meistarakeppninni í kvöld.

Bayern var að vinna þýska ofurbikarinn þriðja árið í röð en liðið vann tvöfalt á síðustu leiktíð. Glódís Perla er fyrirliði liðsins og var því að taka við þriðja bikarnum á þessu ári.

Jovana Damnjanovic kom Bayern í 1-0 á 32. mínútu eftir stoðsendingu frá Klöru Buhl sem skoraði síðan sjálf tvö mörk sitthvorum megin við hálfleikinn.

Glódís fór af velli á 54. mínútu, væntanlega vegna meiðsla sem vonandi eru þá ekki alvarleg.

Þýski boltinn

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