Fullkomin byrjun hjá Emelíu og Köge Stefán Árni Pálsson skrifar 15. ágúst 2026 12:58 Emelía í leik með Köge. Mynd/HB Köge Íslenska landsliðskonan Emelía Óskarsdóttir var í byrjunarliði Køge sem vann öruggan 3-0 sigur á OB í dönsku deildinni í dag. Køge hélt áfram frábærri byrjun sinni á tímabilinu en liðið hefur þar með unnið alla þrjá leiki sína í deildinni og er með fullt hús stiga. Emelía Óskarsdóttir byrjaði leikinn fyrir Køge og var ein af þremur fremstu leikmönnum liðsins. Hún hefur byrjað tímabilið vel. Nadia Nadim kom heimakonum yfir á 18. mínútu úr vítaspyrnu. Hún bætti svo öðru marki sínu við rétt fyrir hálfleik og staðan því 2-0 þegar liðin gengu til búningsherbergja. Rikke Marie Madsen innsiglaði svo sigurinn á 80. mínútu og tryggði Køge þriggja marka sigur. Emelía er komin með tvö mörk í fyrstu þremur deildarleikjum sínum fyrir Køge á tímabilinu og er ein af markahæstu leikmönnum liðsins. Køge situr nú eitt á toppi deildarinnar með níu stig eftir þrjár umferðir og markatöluna 10-0. Danski boltinn Mest lesið Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Fótbolti Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Enski boltinn „Ísland breytti lífi mínu“ Íslenski boltinn Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Enski boltinn „Hann var fyndinn, hann var hávær og hann var alltaf að grínast“ Körfubolti Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Enski boltinn Flaug á hausinn á brautinni í gær en vann EM-gull í kvöld Sport Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Fótbolti Draumur að vinna með José Mourinho Fótbolti Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Enski boltinn Fleiri fréttir Fullkomin byrjun hjá Emelíu og Köge Ferran Torres gengur til liðs við PSG Þór/KA fær til sín leikmann frá Bandaríkjunum „Þetta eru leikirnir þar sem bestu leikmennirnir vilja vera bestir í“ Hringekja tapreksturs í fótboltanum „Ísland breytti lífi mínu“ Draumur að vinna með José Mourinho Setti sjálfan sig á lista yfir hörmulegustu félagaskiptin Nýliðarnir eyða meira en Manchester United Segir kominn tíma fyrir John Terry að fara að læra leikreglurnar Er Enzo Fernandez tveggja Rodri virði? Neymar vill að þeir neikvæðu haldi sig heima Albert fljótur að skora í bikarsigri Fiorentina Víti í blálokin kom í veg fyrir að mark Andra væri sigurmark „Þegar það rignir þá hellirignir“ „Komin mjög góð holning á liðið“ Freyr fagnaði eins og óður maður í leikslok Nökkvi Þeyr með mark og stoðsendingu í hollensku deildinni Uppgjörið: Víkingur - Þór/KA 0-3 | Slitu sig frá fallsvæðinu og juku eymd Víkings Dregur stuðning við Infantino til baka og krefst rannsóknar Dramatík í lokin þegar Freyr vann norsku meistarana Júlíus skoraði þegar Elfsborg hoppaði upp í þriðja sætið Fyrsti sigurinn í áttatíu daga í fyrsta leik Fanneyjar Ingu „Dásamleg manneskja með risastórt hjarta“ Sancho neitar liðum á Englandi og vill fara erlendis Jeff Bezos kaupir hlut í Liverpool Ætla ekki að bjóða í Enzo Fernández í dag Tryllt stemning og töfrandi taktar á N1 mótinu á Akureyri Sjáðu geggjað mark Gylfa í sigri Víkings Arsenal á eftir fyrrverandi leikmanni Liverpool Sjá meira