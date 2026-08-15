Fótbolti

Full­komin byrjun hjá Emelíu og Köge

Stefán Árni Pálsson skrifar
Emelía í leik með Köge. 
Emelía í leik með Köge.  Mynd/HB Köge

Íslenska landsliðskonan Emelía Óskarsdóttir var í byrjunarliði Køge sem vann öruggan 3-0 sigur á OB í dönsku deildinni í dag.

Køge hélt áfram frábærri byrjun sinni á tímabilinu en liðið hefur þar með unnið alla þrjá leiki sína í deildinni og er með fullt hús stiga.

Emelía Óskarsdóttir byrjaði leikinn fyrir Køge og var ein af þremur fremstu leikmönnum liðsins. Hún hefur byrjað tímabilið vel.

Nadia Nadim kom heimakonum yfir á 18. mínútu úr vítaspyrnu. Hún bætti svo öðru marki sínu við rétt fyrir hálfleik og staðan því 2-0 þegar liðin gengu til búningsherbergja.

Rikke Marie Madsen innsiglaði svo sigurinn á 80. mínútu og tryggði Køge þriggja marka sigur.

Emelía er komin með tvö mörk í fyrstu þremur deildarleikjum sínum fyrir Køge á tímabilinu og er ein af markahæstu leikmönnum liðsins. Køge situr nú eitt á toppi deildarinnar með níu stig eftir þrjár umferðir og markatöluna 10-0.

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