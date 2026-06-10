Innlent

Virkjunar­leyfi vegna Hvammsvirkjunar fær grænt ljós

Árni Sæberg skrifar
Framkvæmdir á vegum Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar við Þjórsá hafa staðið yfir í nokkra mánuði, þrátt fyrir málshöfðun landeigenda að ánni.
Framkvæmdir á vegum Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar við Þjórsá hafa staðið yfir í nokkra mánuði, þrátt fyrir málshöfðun landeigenda að ánni. Vísir/Anton Brink

Héraðsdómur Reykjavíkur hefur gefið grænt ljós á virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar. Um er að ræða aðra atrennu en fyrra leyfi var ógilt í Hæstarétti síðasta sumar og í kjölfarið var nýtt leyfi gefið út á grundvelli nýrra laga.

Dómur þess efnis var kveðinn upp rétt fyrir klukkan 15. Hann hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu. Þar sem um dóm héraðsdóms er að ræða má fastlega gera ráð fyrir að honum verði áfrýjað til Landsréttar.

Málið á sér nokkuð langan aðdraganda en Umhverfis- og orkustofnun gaf út virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra leyfi í júlí sama ár.

Áður en Hæstiréttur kvað upp dóm sinn hafði umhverfis, orku og loftslagsráðherra breytt raforkulögum og lögum um stjórn vatnamála. Í kjölfar lagabreytingarinnar sögðu bæði Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis- orku og loftslagsráðherra, og forsvarsmenn Landsvirkjunar að lagagrundvöllur fyrir útgáfu virkjunarleyfis væri skýr.

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