Lögreglan á Suðurnesjum, björgunarsveitir Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Brunavarnir Suðurnesja og Slökkvilið Grindavíkur verða með aukinn viðbúnað vegna almyrkvans á sólu miðvikudaginn 12. ágúst. Á Reykjanesi og verður almyrkvinn allt frá tveimur mínútum til 1.45.
Í tilkynningu frá lögreglunni segir að vegna mikils fjölda sem búist er við að fylgist með almyrkvanum á Reykjanesi verði viðbúnaður viðbragðsaðila aukinn. Lögreglan muni njóta aðstoðar björgunarsveita við þau verkefni sem upp kunna að koma. Brunavarnir Suðurnesja og Slökkvilið Grindavíkur ásamt Heilbrigðisstofnun Suðurnesja verði einnig með aukinn viðbúnað.
Þá kemur fram að aðgerðastjórn verði virkjuð í Reykjanesbæ og þrjár vettvangsstjórnir starfræktar á svæðinu til að tryggja skilvirka samhæfingu viðbragðsaðila og viðbrögð við mögulegum atvikum.
Í tilkynningu eru íbúar á svæðinu minntir á að almyrkvinn sést vel frá heimilum í þéttbýli og því ekki nauðsynlegt að leggja í langferð.
Sveitarfélögin á svæðinu hafa jafnframt komið upp safnstöðum á völdum stöðum þar sem fólk getur komið saman og fylgst með almyrkvanum.
Fólk er hvatt til að ganga eða hjóla á safnstaði innan þéttbýlis, eftir því sem aðstæður leyfa. Með því megi draga úr umferðarálagi og auðvelda viðbragðsaðilum að komast leiðar sinnar ef útköll eða önnur verkefni koma upp.
Þá eru þau sem ætla að ferðast um Reykjanesið hvött til að leggja snemma af stað og gera ráð fyrir að dvelja lengur á áfangastað. Búast megi við miklu umferðarálagi og töfum á vegum á Reykjanesi.
Fólk er jafnframt hvatt til að hafa með sér mat og drykk og, fyrir þá sem þurfa á reglulegri lyfjagjöf að halda, að huga að því að hafa nægjanlegt magn lyfja meðferðis. Mikilvægt er að vera vel undirbúinn fyrir mögulegar tafir og lengri dvöl í umferðinni.
Fólk er beðið um að virða merkingar, lokanir og fyrirmæli lögreglu og annarra viðbragðsaðila og nota eingöngu skilgreind bílastæði. Vegna umferðarálags verða sérstakar umferðartakmarkanir og einstefnur á ákveðnum leiðum.
Í tilkynningu eru farþegar á leið á Keflavíkurflugvöll sérstaklega hvattir til að mæta tímanlega og gera ráð fyrir töfum. Þar segir einnig að viðbúið sé að mikið álag verði á GSM-farsímakerfið, sérstaklega á stöðum utan þéttbýlis þar sem mikill fjöldi fólks kann að safnast saman.
„Almyrkvi er sjaldgæfur og einstakur viðburður og við viljum að allir geti notið hans á öruggan og ánægjulegan hátt. Skipuleggið ferðina vel, farið tímanlega af stað, hafið mat, drykk og nauðsynleg lyf meðferðis, notið viðurkennd sólmyrkvagleraugu og fylgið fyrirmælum viðbragðsaðila,“ segir í tilkynningunni.
Nánari upplýsingar um safnstaði, bílastæði, viðburði og skipulag vegna almyrkvans má finna á heimasíðum sveitarfélaganna, visitreykjanes.is og solmyrkvi2026.is en þar er einnig fróðleikur um almyrkan.