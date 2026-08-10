Í hádegisfréttum reynum við að varpa ljósi á manndráp sem framið var í Kópavogi um miðjan dag í gær.
Lögregla heldur spilunum þétt að sér og lítið hefur verið gefið út um hvað þarna gekk á. Nokkrir eru þó í haldi lögreglu grunaðir um aðild.
Þá hitum við upp fyrir sólmyrkvann sem rennur upp á miðvikudaginn kemur. Við heyrum í fólki á vesturlandi og ræðum við fulltrúa almannavarna um hvað gott sé að hafa í huga áður en haldið er af stað vestur á land, þar sem myrkvinn stendur hvað lengst.
Einnig ræðum við kjaramálin við Höllu Gunnarsdóttur formann VR en allar líkur eru á því að forendur kjarasamninga bresti við næstu verðbólgumælingu.
Í sportpakkanum verður farið yfir úrslitin í golfinu eftir helgina og farið yfir úrslitin í Bestu deildinni frá því í gær.