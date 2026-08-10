TF-SIF grennslast fyrir um skemmtibát á Sundunum

Landhelgisgæslan hefur hafið eftirgrennslan um lítinn skemmtibát, sem siglt var út á Sundin í morgun, þar sem áhöfn hans hefur ekki látið vita af sér. Ekkert bendir til þess að báturinn sé sokkinn en eftirlits- og björgunarflugvélin TF-SIF hefur verið ræst út til að svipast um eftir bátnum.
Þetta segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, í samtali við Vísi. Bátnum hafi verið siglt út upp úr klukkan 09 í morgun og síðan tilkynnt var um útsiglingu hafi ekkert heyrst frá bátnum.
Báturinn sé lítill skemmtibátur og því sé hann hvorki tilkynningarskyldur né búinn sjálfvirkum staðsetningarbúnaði. Venjan sé þó að áhafnir slíkra báta láti vita af sér á klukkustundar fresti og því hafi Landhelgisgæslan reynt að ná sambandi við bátinn.
Þegar það hafi ekki tekist eftir hefðbundnum leiðum hafi verið ákveðið að hefja eftirgrennslan. TF-Sif hafi verið á leið í gæsluflug en henni hafi verið stefnt í eftirgrennslan yfir Sundunum í staðinn. Þá svipist áhafnir varðskipa á svæðinu um eftir bátnum auk þess sem áhafnir annarra báta og skipa hafi verið beðnar um að hafa augun opin.