Sendiherra Íslands í Madrid segir að spænsk-íslensk hjón hafi þurft að flýja heimili sitt vegna skógarelda í nágrenni við Madríd. Skógareldar hafa valdið miklu tjóni á Spáni, Ítalíu og í Frakklandi undanfarna viku.
Í sumar hefur hitabylgja gert íbúum á meginlandi Evrópu lífið leitt. Þó að dregið hafi úr hitabylgjunni hefur önnur vá tekið við í sunnanverðri álfunni: skógareldar.
Eldar hafa logað á Spáni, Frakklandi og Ítalíu síðustu vikur. Í Frakklandi brenna eldarnir helst í Gironde í suðvesturhluta landsins. Á Ítalíu hefur mest verið um skógarelda í fjöllum Sikileyjar en á Spáni hefur neyðarástandi verið lýst yfir í kringum höfuðborgina Madrid og í Avila-héraði þar sem eldar brenna nú stjórnlaust.
Kristján Andri Stefánsson er sendiherra Íslands í Madríd en á svæðinu umhverfis borgina hafa tuttugu þúsund manns þurfta að flýja heimili sín, þar á meðal íslensk hjón. Engar fréttir hafa borist af manntjóni, að undanskildum slökkviliðsmönnum.
„Ein (íslensk) hjón voru einmitt búsett á þessu svæði sem þurftu að yfirgefa híbýli sín,“ segir Kristján Andri sendiherra.
Hann segir þungt hljóð í íbúum Spánar enda séu þeim enn í fersku minni gróðureldar í Almería-héraði fyrir tveimur vikum, sem urðu tólf manns að bana.
Alls hafa fleiri en áttatíu þúsund flúið heimili sín í Frakklandi, Spáni og Ítalíu vegna eldanna og hafa Frakkar farið fram á aðstoð frá Evrópusambandinu til að tækla elda sem þar brenna við Atlantshafsströndina.
Upptök gróðureldanna við Madríd hófust á mörgum stöðum en eldarnir virðast nú sameinast í einn stóran eld, að sögn Kristjáns.
„Einn af þeim sem stýra aðgerðum lét hafa eftir sér áðan að við núverandi aðstæður væri engin leið að stöðva eldana, heldur væri eingöngu hægt að hemja þá.“
Um helgina á hitastig að lækka við borgina en brátt nálgast önnur hitabylgja Evrópu. Loftslagsbreytingar hafa valdið því að öfgaveðuratburðir eru orðnir tíðari, að sögn þýska miðilsins Deutsche Welle. Gróðureldarnir í Evrópu hafa þegar slegið met þar sem um 10 þúsund hektarar hafa brunnið það sem af er ári sem er um tvisvar sinnum meira en það sem samsvarar meðaltali síðustu tveggja áratuga.