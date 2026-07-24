Annar tveggja skipverja Dettifoss, sem ákærðir hafa verið fyrir að hafa komið að innflutningi á fjórtán lítrum af amfetamínbasa, segir þá hafa átt að fá 2,5 milljónir króna fyrir ómakið. Ætla má að götuvirði efnanna gæti numið allt að 280 milljónum króna og skipverjarnir gætu átt yfir höfði sér langa fangelsisvist.
Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði Landsréttar yfir skipverjanum, sem kveðinn var upp þann 9. júlí síðastliðinn. Hann hefur þegar verið ákærður ásamt hinum skipverjanum og þeim Sævari Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepaj.
Kastriot og Sævar Örn eru ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnabrot með því að hafa staðið að skipulagi innflutnings til landsins með gámaflutningaskipinu Dettifossi í eigu Eimskips í apríl. Skipverjarnir eru ákærðir fyrir að hafa flutt efnin til landsins en af ákæru og fyrri gæsluvarðhaldsúrskurðum má merkja að þeir hafi verið fengnir í innflutninginn en ekki skipulagt hann.
Í nýjasta gæsluvarðhaldsúrskurðinum yfir öðrum skipverjanum segir að þrjár skýrslur hafi verið teknar af honum í apríl og maí. Hann hafi þá greint frá aðkomu sinni að málinu og að einhverju leiti frá þætti samverkamanna. Hann greint frá því að hann og samstarfsmaður hans hafi farið í land [í Bramerhaven í Þýskalandi] þar sem þeir hafi hitt tvo menn og eina konu sem hafi afhent þeim efnin og þeir hafi svo farið með þau um borð í skipið.
Við komuna til Íslands hafi hann farið með efnin frá borði. Samverkamaður þeirra, sem í úrskurðinum er kallaður Z en heitir Sævar Örn, hafi séð um að skipuleggja innflutninginn og sagt þeim í gegnum samskiptaforritið Signal hvað þeir ættu að gera.
„Þá greindi hann frá því að þeir hafi átt að fá 2.500.000 krónur á mann greiddar fyrir verknaðinn. Hann kvaðst óttast samverkamanninn og vilji því ekki tjá sig um atriði er hann varða.“
Í fyrri málum hefur lögregla miðað við að úr einum lítra af amfetamínbasa megi vinna um fjögur kíló af fíkniefnum. Sé sama viðmið lagt til grundvallar gætu fjórtán lítrar numið um 56 kílóum af tilbúnu efni. Miðað við fimm þúsund krónur grammið væri götuvirðið um 280 milljónir króna.
Þannig má reikna út að skipverjarnir hafi átt að fá 1,7 prósent af heildarsöluandvirði efnanna sem þeir fluttu til landsins.
Samkvæmt almennum hegningarlögum skal hver sá sem andstætt ákvæðum laga um ávana- og fíkniefni flytur inn fíkniefni sæta fangelsi allt að tólf árum.
Ólíklegt verður þó að teljast að skipverjarnir yrðu dæmdir til svo þungrar refsingar en til samanburðar má nefna að einn sakborninga í saltdreifaramálinu svokallaða, sem kom aðeins að innflutningi amfetamínbasa, hlaut átta ára fangelsisvist í Hæstarétti. Hann tók þátt í innflutningi á mun meira magni amfetamínbasa, eða heilum 53 lítrum.
Niðurstaða Landsréttar var að staðfesta úrskurð héraðsdóms um gæsluvarðhald yfir skipverjanum til 2. ágúst næstkomandi. Landsréttur komst að sömu niðurstöðu í úrskurðum um gæsluvarðhald yfir hinum skipverjanum og Sævari Erni. Á vef Landsréttar er ekki að finna nokkurn gæsluvarðhaldsúrskurð varðandi Pepaj.