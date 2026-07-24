Í kvöldfréttum okkar segjum við frá löngum biðröðum við landamæraeftirlit á Keflavíkurflugvelli sem ferðaþjónustuaðili segir óásættanlegar. Tafir hafa orðið á innleiðingu sjálfsafgreiðslukassa og ekki er von á lausn fyrr en í haust.
Við ræðum einnig við sendiherra Íslands í Madrid en spænsk-íslensk hjón þurftu að flýja heimili sitt vegna skógarelda. Eldarnir hafa valdið miklu tjóni á Spáni, Ítalíu og Frakklandi.
Þá skoðum við hvíta mistrið sem legið hefur yfir höfuðborginni í dag. Talið er að um reyk frá skógareldum í Kanada sé að ræða og mistrið gæti skyggt á sólina í kvöld.
Við fjöllum einnig um stóraukna umferð netþjarka á samfélagsmiðlum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið. Loks ræðum við íslenskan sérfræðing um bandaríska gervigreind sem gerði netárás á annað fyrirtæki að eigin frumkvæði.
Þetta og fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan hálf sjö.