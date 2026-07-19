Björgólfur Thor Björgólfsson hefur flutt skattalegt heimilisfesti sitt frá Bretlandi til Ítalíu vegna breytinga sem hafa verið gerðar á bresku skattkerfi. Hann þyrfti nú að greiða skatt á tekjum sem hann aflar sér utan Bretlands.
Hann var til viðtals hjá Bloomberg í kjölfar þess að hann flutti heimilisfesti sitt til Ítalíu og færði fjárfestingafyrirtæki sitt Novator til Zuerich frá Lundúnum. Tuttugu starfsmenn misstu vinnuna í Lundúnum.
Björgólfur hefur sagt skilið við breskt viðskiptalíf eftir að stjórnvöld þar afnámu svokallað „non-dom“ skattakerfi sem gilt hafði um aldir fyrir efnafólk búsett í landinu án þess að teljast eiga þar lögheimili í skattalegum skilningi.
„Það er landflótti,“ segir hann og er ómyrkur í máli um það sem hann telur afleiðingar breytinganna. Ekki sé um tilbúning fjölmiðla að ræða.
Að hans mati hefðu bresk stjórnvöld frekar átt að taka upp flatan skatt með þaki á borð við þann sem tíðkast til dæmis á Ítalíu með, í stað þess að afnema kerfið með öllu. Þannig hefði mátt fá efnafólk til að greiða fyrirfram skatta til nokkurra ára í senn og tryggja ríkissjóði háar upphæðir strax í stað þess að missa tekjurnar með öllu þegar fólk flyst úr landi.
„Það er ótrúlegt hversu hratt þetta hefur skeð. [Þ]að sem veldur mér áhyggjum er að ríkisstjórnin gerði mistök og áttaði sig á því,“ segir hann.
Björgólfur Thor er auðugasti Íslendingurinn og eru eigur hans metnar á um milljarð Bandaríkjadala, um 125 milljarða króna. Hann á hlut í svissneska lyfjafyrirtækinu Xantis og síleska fjarskiptafélaginu WOm sem var tekið til gjaldþrotaskipta árið 2024. Safn fjárfestingarfélagsins hans Novator felur í sér hluti í netöryggisfyrirtækinu Nord Security, heilbrigðistæknifyrirtækinu Sidekick Health og bresku líftæknifyrirtæki sem þróar tilbúið erfðaefni.
Björgólfur segist nú horfa mest til fjárfestingatækifæra á Indlandi og hafi sett flestar nýjar fjárfestingar á ís þar til leiðrétting verði á markaði sem hann telur bera keim af netbólunni fyrir aldamót.