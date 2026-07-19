Innlent

Björg­ólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Björgólfur Thor Björgólfsson er farinn til Ítalíu og Novator til Sviss.
Björgólfur Thor Björgólfsson er farinn til Ítalíu og Novator til Sviss. Vísir/Vilhelm

Björgólfur Thor Björgólfsson hefur flutt skattalegt heimilisfesti sitt frá Bretlandi til Ítalíu vegna breytinga sem hafa verið gerðar á bresku skattkerfi. Hann þyrfti nú að greiða skatt á tekjum sem hann aflar sér utan Bretlands.

Hann var til viðtals hjá Bloomberg í kjölfar þess að hann flutti heimilisfesti sitt til Ítalíu og færði fjárfestingafyrirtæki sitt Novator til Zuerich frá Lundúnum. Tuttugu starfsmenn misstu vinnuna í Lundúnum.

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Björgólfur hefur sagt skilið við breskt viðskiptalíf eftir að stjórnvöld þar afnámu svokallað „non-dom“ skattakerfi sem gilt hafði um aldir fyrir efnafólk búsett í landinu án þess að teljast eiga þar lögheimili í skattalegum skilningi.

„Það er landflótti,“ segir hann og er ómyrkur í máli um það sem hann telur afleiðingar breytinganna. Ekki sé um tilbúning fjölmiðla að ræða.

Að hans mati hefðu bresk stjórnvöld frekar átt að taka upp flatan skatt með þaki á borð við þann sem tíðkast til dæmis á Ítalíu með, í stað þess að afnema kerfið með öllu. Þannig hefði mátt fá efnafólk til að greiða fyrirfram skatta til nokkurra ára í senn og tryggja ríkissjóði háar upphæðir strax í stað þess að missa tekjurnar með öllu þegar fólk flyst úr landi.

„Það er ótrúlegt hversu hratt þetta hefur skeð. [Þ]að sem veldur mér áhyggjum er að ríkisstjórnin gerði mistök og áttaði sig á því,“ segir hann.

Eignir metnar á 125 milljarða

Björgólfur Thor er auðugasti Íslendingurinn og eru eigur hans metnar á um milljarð Bandaríkjadala, um 125 milljarða króna. Hann á hlut í svissneska lyfjafyrirtækinu Xantis og síleska fjarskiptafélaginu WOm sem var tekið til gjaldþrotaskipta árið 2024. Safn fjárfestingarfélagsins hans Novator felur í sér hluti í netöryggisfyrirtækinu Nord Security, heilbrigðistæknifyrirtækinu Sidekick Health og bresku líftæknifyrirtæki sem þróar tilbúið erfðaefni.

Björgólfur segist nú horfa mest til fjárfestingatækifæra á Indlandi og hafi sett flestar nýjar fjárfestingar á ís þar til leiðrétting verði á markaði sem hann telur bera keim af netbólunni fyrir aldamót.

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