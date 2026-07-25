Komst undan ásamt fjölskyldunni Tómas Arnar Þorláksson skrifar 25. júlí 2026 16:01 vísir/aðsend „Þetta er auðvitað ógnvænlegt en maður óskar fólkinu sem býr hérna velfarnaðar og að þetta gangi hratt yfir. Maður sendir hlýhug til þeirra sem þetta snertir með beinni hætti en okkur sem erum nú bara túristar hér í sumarfríi.“ Þetta segir Áskell Harðarson sem flúði heimilið sem hann dvaldi í ásamt fjölskyldu sinni í úthverfi Bordeaux-borgar vegna gróðurelda sem nálguðust. Alls hefur ríflega 270 þúsund manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar þúsundir flúðu á brott úr úthverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. Um 190 ferkílómetrar hafa orðið eldinum að bráð. Viðbragðsaðilar berjast við að hafa hemil á eldunum myrkranna á milli sem gengur seint. Fjöldahjálparstöðvum hefur verið komið fyrir víða í Bordeaux og nágrenni. Áskell Harðarson er einn þeirra sem hafa neyðst til að flýja gróðureldana í grennd við Bordeaux en hann er staddur þar ásamt eiginkonu sinni og sex ára syni í húsaskiptum. Þau hafi í fyrstu orðið lítið vör við náttúruhamfarirnar. Í gær hafi hins vegar orðið myrkt í borginni og reykur lagst yfir allt. „Við vöknum í morgun í húsinu sem við erum að gista í úthverfi Bordeaux. Þá er nágranni sem kemur og lætur okkur vita að þau séu að fara og að eldarnir séu að færast nær. Hann er að reyna að vara okkur við ef löggan skyldi koma og rýma svæðið. Við ákváðum að bíða ekki eftir því og drifum okkur út.“ Fjölskyldan hafi tekið saman föggur sínar í snatri og farið með lest í norðurátt en nú halda þau til í smábæ norðan við borgina. „Við vorum að kíkja út og það er kominn svona reykur aftur og orðið grátt yfir svo þetta virðist vera að dreifa sér. Maður sá það í lestinni á leiðinni hingað, það var allt grátt í sveitunum og eins og reykmökkur yfir öllu. Þetta er mjög sérstakt.“ Hann segir upplifunina ógnvænlega en tekur fram að hann hugsi mest til þeirra sem búa á svæðinu. „Fólk hérna er frekar rólegt og það eru allir hjálpsamir og náttúrulega búnir að vera í samskiptum við þau sem við erum í húsaskiptunum við og þau eru bara búin að bjóða til þess að hjálpa okkur með allt. Við erum ekki búin að vera óörugg en maður finnur náttúrulega fyrir smæð sinni fyrir náttúrunni. Það er fullt af fólki hérna sem er að missa heimili sín og er að flýja. Við erum bara túristar og höfum það gott, þannig að við getum lítið kvartað þótt að sumarfrísplönin okkar breytist aðeins.“ Hann segist hafa orðið var við töluvert mikla umferð bæði á akbrautum og á lestarstöðvunum. „Það er alveg mikil umferð burt úr borginni. Við tökum núna tvo daga hérna á einhverju hóteli og svo ætlum við bara að spila þetta eftir eyranu. Það er alveg vika þangað til við eigum flug heim, svo við höldum áfram ða vera í þessu ástandi.“ Veður Frakkland Gróðureldar Hitabylgja í Evrópu sumarið 2026 Mest lesið Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Innlent Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Innlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Innlent Áfram geisar innbrotahrinan Innlent Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Fleiri fréttir „Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn“ Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Þúsund ára gömul mynt fannst í gamalli verbúð Íslendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum Fleiri en þeir sem tókust á lentu í átökum ungmenna Áttu eitthvað vantalað við manninn sem endaði fram af svölunum Ari úrskurðaður í gæsluvarðhald á Kýpur Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Skynet langt undan en íslensk stjórnvöld þurfa að vera undirbúin „Klappað eins og það væri stórstjarna að koma inn“ Óttast að „bottar“ muni ýta undir ágreining í aðdraganda atkvæðagreiðslu Íslensk hjón þurft að flýja undan gróðureldum á Spáni Báti var siglt yfir kajakræðara Kvöldfréttir í heild sinni „Ég hef aldrei lent í öðru eins“ Fimm fluttir til aðhlynningar eftir árekstur Skipverjarnir áttu að fá 2,5 milljónir króna á haus Endurkoma Herjólfs vekur upp ýmsar spurningar Standa með félagsmanni sem var sviptur frelsi Íslendingur á Benidorm stöðvaður eftir tíu daga svikahrinu Halda samráðsfund vegna innbrotahrinu Auka nákvæmni rauntímaupplýsinga Vara við hviðum á landinu suðaustanverðu Sólmyrkvinn ógnar fjarskiptum og Mærudagar ganga í garð Úttekt landlæknis á Hraunbúðum: Fagmenntað starfsfólk langt undir lágmarksviðmiðum „Ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana“ Ekið á dreng á hjóli og aðrir fluttir á slysadeild eftir hjólaslys Á sjúkrahús eftir að hafa flogið af mótorhjólinu Sjá meira