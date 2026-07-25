Manni sem var kastað fram af svölum blokkar í túnunum í Reykjavík um fjögurleytið í gær hlaut líklega beinbrot en er, samkvæmt upplýsingum lögreglu, útskrifaður af sjúkrahúsi. Málið er rannsakað sem stórfelld líkamsárás.
Þetta segir Heimir Ríkarðsson aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
„Það komu þarna tveir að heimili þessa manns, og töldu sig eiga eitthvað vantalað við hann. Þegar þeim var ekki hleypt inn fara þeir upp á svalir, og þar inn um glugga, og það verða þarna átök sem enda með því að hann fellur niður, íbúinn,“ segir hann í samtali við fréttastofu.
Maðurinn mun hafa fallið um tvo og hálfan til þrjá metra, fram af svölunum sem voru á fyrstu hæð.
Árásarmennirnir tveir, sem eru á fertugsaldri, voru farnir af vettvangi þegar lögreglu bar að garði. Þeir fundust í húsi skammt frá og voru handteknir. Þeir verða yfirheyrðir í dag.
Ekki er vitað hver tengls mannanna eru, nema að árásarmennirnir tveir tengist.
Er þetta talið tengjast uppgjöri í undirheimunum?
„Nei, ég held að þeir hafi talið sig eiga eitthvað vantalað við þennan íbúa, sem ég veit ekki frekar deili á,“ segir Heimir.