Innlent

Halda sam­ráðs­fund vegna innbrotahrinu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri mun sækja fundinn.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri mun sækja fundinn. Vísir/Vilhelm

Reykjavíkurborg býður íbúum borgarinnar og aðilum verslunar og þjónustu til samráðsfundar til að ræða öryggi í borginni. Töluvert hefur verið um innbrot í mánuðinum.

Þrír hafa verið handteknir vegna fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur en samkvæmt lögreglu er ekki um skipulagða glæpastarfsemi að ræða heldur tilviljunarkennd innbrot. Að minnsta kosti sextíu innbrot í miðborginni hafa verið tilkynnt til lögreglu.

Hildur Björnsdóttir borgarstjóri lofaði aðgerðum eftir ákall íbúasamtaka um að aðgerðir gegn innbrotunum. Nú hyggst hún ávarpa íbúa á samráðsfundi í Ráðhúsi Reykjavíkur þriðjudaginn 28. júlí klukkan 17.

Eyþór Víðisson, sérfræðingur í öryggismálum, verður með fræslu á fundinum og fulltrúi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir frá samfélagslögreglunni og stöðunni. Meðal þess sem verður til umræðu er nágrannavarsla og geta gestir fengið nágrannavörslulímmiða til þess að setja í gluggana á fundinum. 

Lögreglumál Reykjavík Borgarstjórn

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