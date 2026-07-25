Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. júlí 2026 13:26 Guðrún hefur starfað sem hjúkrunarfræðingur frá árinu 1991 og útskrifaðist sem ljósmóðir árið 2010. Samsett Ljósmóðir með áratuga reynslu harmar að ekki hafi verið hugsað til fæðingardeildarinnar við hönnun nýs Landspítala. Nýbakaðar mæður þurfi að dvelja í þröngu rými með öðrum fjölskyldum en hún telur deildina sjálfa barn síns tíma. Guðrún Gunnlaugsdóttir hefur starfað sem ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur hjá Landspítalanum í áratugi og skrifaði á dögunum skoðanagrein á Vísi þar sem hún spyr af hverju ekki hafi verið hugsað til fæðingardeildarinnar við hönnun nýs Landspítala. „Svo var það nú eftir annasama helgi á fæðingarvakt Landspítalans í júní sem ég var mjög hugsi þegar ég fór með fólk sem ég var að sinna í fæðingu, og þetta var búin að vera langdregin fæðing og nokkuð strembin,“ segir Guðrún. „Ég fór með þau á sængurlegudeildina og þá opnaði ég herbergið sem þau áttu að dvelja og þar var annað par á stofunni. Þá var mér hugsað til sálar minnar hvort ég væri sjálf sátt við að deila svefnherbergi með öðru pari sem ég þekki ekki neitt.“ Hún ítrekar mikilvægi þess að foreldrar fái að njóta fyrstu stunda með barninu sínu þar sem tengslamyndunin er þegar hafin. Engar upplýsingar um framtíðarsýn Oft á tíðum sé konum ráðlagt að dvelja í sólarhring á sjúkrahúsinu eftir fæðingu og alvanalegt er að þær þurfi að dvelja í herbergi, sem Guðrún segir á við hefðbundið hjónaherbergi, með annarri fjölskyldu. „Starfsfólkið þarna vinnur af mikilli fagmennsku og alúð og gerir eins vel og það mögulega getur við þessar aðstæður en aðstaðan sjálf er bara alls ekki boðleg núna árið 2026,“ segir hún. Af þeim um þrjú þúsund börnum sem fæðast á hverju ári fara 75 prósent fæðinga fram á Landspítalanum. Fæðingardeild Landspítalans er sú eina sem er sérhæfð til þess að sinna konum sem eru í áhættumeðgöngu og sú eina sem getur tekið á móti fyrirburum undir 34 vikum. „Við starfsfólkið sem sinnum fæðingarþjónustunni á Landspítala í dag höfum í rauninni aldrei heyrt neitt um framtíðarsýn spítalans fyrir þessa þjónustu. Við erum í rauninni að kalla eftir því.“ Barn síns tíma „Deildirnar í fæðingarþjónustunni eru bara barn síns tíma. Þær eru flestar í lélegu ásigkomulagi,“ segir Guðrún. „Ef eitthvað kemur upp á og þarf að flytja konuna út úr herberginu í flýti þá er það hægara sagt en gert.“ Flestir sem sækja deildina í dag eru með mikinn farangur sem endar á gólfinu vegna plássleysis auk þess sem einungis er pláss fyrir hægindastól fyrir maka. Einungis eitt salerni er fyrir alla makana á deildinni þar sem hin baðherbergin eru hugsuð fyrir barnshafandi konur. „Ég veit líka til þess að við höfum verið að missa gott fagfólk út af kvennadeildinni hreinlega vegna veikinda vegna þess að aðbúnaðurinn er ekki góður. Fólk er allavega með einkenni eftir myglu og hefur jafnvel þurft að flytja sig um stað eða hætta.“ Landspítalinn Mest lesið Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Innlent Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Innlent Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Innlent „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Innlent Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Innlent Tímafrek verkefni kennara, umferðaröryggi í Hvalfirði og stemningin á Spáni Innlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent Fleiri fréttir Eldur í sumarbústað við Suðurlandsveg Þúsund ára gömul mynt fannst í gamalli verbúð Íslendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum Fleiri en þeir sem tókust á lentu í átökum ungmenna Áttu eitthvað vantalað við manninn sem endaði fram af svölunum Ari úrskurðaður í gæsluvarðhald á Kýpur Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Skynet langt undan en íslensk stjórnvöld þurfa að vera undirbúin „Klappað eins og það væri stórstjarna að koma inn“ Óttast að „bottar“ muni ýta undir ágreining í aðdraganda atkvæðagreiðslu Íslensk hjón þurft að flýja undan gróðureldum á Spáni Báti var siglt yfir kajakræðara Kvöldfréttir í heild sinni „Ég hef aldrei lent í öðru eins“ Fimm fluttir til aðhlynningar eftir árekstur Skipverjarnir áttu að fá 2,5 milljónir króna á haus Endurkoma Herjólfs vekur upp ýmsar spurningar Standa með félagsmanni sem var sviptur frelsi Íslendingur á Benidorm stöðvaður eftir tíu daga svikahrinu Halda samráðsfund vegna innbrotahrinu Auka nákvæmni rauntímaupplýsinga Vara við hviðum á landinu suðaustanverðu Sólmyrkvinn ógnar fjarskiptum og Mærudagar ganga í garð Úttekt landlæknis á Hraunbúðum: Fagmenntað starfsfólk langt undir lágmarksviðmiðum „Ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana“ Ekið á dreng á hjóli og aðrir fluttir á slysadeild eftir hjólaslys Á sjúkrahús eftir að hafa flogið af mótorhjólinu Eldur kviknaði á Fiskislóð Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Sjá meira