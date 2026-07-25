Innlent

Fæðingardeildin hafi gleymst í hita leiksins

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Guðrún hefur starfað sem hjúkrunarfræðingur frá árinu 1991 og útskrifaðist sem ljósmóðir árið 2010.
Guðrún hefur starfað sem hjúkrunarfræðingur frá árinu 1991 og útskrifaðist sem ljósmóðir árið 2010. Samsett

Ljósmóðir með áratuga reynslu harmar að ekki hafi verið hugsað til fæðingardeildarinnar við hönnun nýs Landspítala. Nýbakaðar mæður þurfi að dvelja í þröngu rými með öðrum fjölskyldum en hún telur deildina sjálfa barn síns tíma.

Guðrún Gunnlaugsdóttir hefur starfað sem ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur hjá Landspítalanum í áratugi og skrifaði á dögunum skoðanagrein á Vísi þar sem hún spyr af hverju ekki hafi verið hugsað til fæðingardeildarinnar við hönnun nýs Landspítala.

„Svo var það nú eftir annasama helgi á fæðingarvakt Landspítalans í júní sem ég var mjög hugsi þegar ég fór með fólk sem ég var að sinna í fæðingu, og þetta var búin að vera langdregin fæðing og nokkuð strembin,“ segir Guðrún.

„Ég fór með þau á sængurlegudeildina og þá opnaði ég herbergið sem þau áttu að dvelja og þar var annað par á stofunni. Þá var mér hugsað til sálar minnar hvort ég væri sjálf sátt við að deila svefnherbergi með öðru pari sem ég þekki ekki neitt.“

Hún ítrekar mikilvægi þess að foreldrar fái að njóta fyrstu stunda með barninu sínu þar sem tengslamyndunin er þegar hafin. 

Engar upplýsingar um framtíðarsýn

Oft á tíðum sé konum ráðlagt að dvelja í sólarhring á sjúkrahúsinu eftir fæðingu og alvanalegt er að þær þurfi að dvelja í herbergi, sem Guðrún segir á við hefðbundið hjónaherbergi, með annarri fjölskyldu.

„Starfsfólkið þarna vinnur af mikilli fagmennsku og alúð og gerir eins vel og það mögulega getur við þessar aðstæður en aðstaðan sjálf er bara alls ekki boðleg núna árið 2026,“ segir hún.

Af þeim um þrjú þúsund börnum sem fæðast á hverju ári fara 75 prósent fæðinga fram á Landspítalanum. Fæðingardeild Landspítalans er sú eina sem er sérhæfð til þess að sinna konum sem eru í áhættumeðgöngu og sú eina sem getur tekið á móti fyrirburum undir 34 vikum.

„Við starfsfólkið sem sinnum fæðingarþjónustunni á Landspítala í dag höfum í rauninni aldrei heyrt neitt um framtíðarsýn spítalans fyrir þessa þjónustu. Við erum í rauninni að kalla eftir því.“

Barn síns tíma

„Deildirnar í fæðingarþjónustunni eru bara barn síns tíma. Þær eru flestar í lélegu ásigkomulagi,“ segir Guðrún.

„Ef eitthvað kemur upp á og þarf að flytja konuna út úr herberginu í flýti þá er það hægara sagt en gert.“

Flestir sem sækja deildina í dag eru með mikinn farangur sem endar á gólfinu vegna plássleysis auk þess sem einungis er pláss fyrir hægindastól fyrir maka. Einungis eitt salerni er fyrir alla makana á deildinni þar sem hin baðherbergin eru hugsuð fyrir barnshafandi konur. 

„Ég veit líka til þess að við höfum verið að missa gott fagfólk út af kvennadeildinni hreinlega vegna veikinda vegna þess að aðbúnaðurinn er ekki góður. Fólk er allavega með einkenni eftir myglu og hefur jafnvel þurft að flytja sig um stað eða hætta.“

Landspítalinn

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