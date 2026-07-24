Innlent

Sólmyrkvinn ógnar fjar­skiptum og Mærudagar ganga í garð

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um áhyggjur manna þess efnis að fólksfjöldinn sem von er á á Vesturlandi um miðjan næsta mánuð muni sliga fjarskipakerfi. 

Viðbragðsaðilar og fjarskiptafélög hafa lagst á eitt til þess að styrkja fjarskiptakerfið á Íslandi í kringum almyrkva á sólu og Neyðarlínan hefur einnig sett upp sérstakt varanúmer. 

Einnig segjum við frá nýrri úttekt Landlæknis á aðbúnaði á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. 

Að auki sláum við á þráðinn norður á Húsavík en þar eru hinir árlegu Mærudagar að hefjast. 

Í sportinu verður svo fjallað um Evrópuleikina sem fram fóru í gær en bæði Stjarnan og Valur mæta með forystu í seinni leiki sína.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 24. júlí 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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