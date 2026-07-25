Það kom til átaka þegar hópur ungmenna, sem eru sextán, sautján og átján ára gömul, voru samankominn við Rafstöðvarveg í Elliðaárdal í Reykjavík í gærkvöldi.
„Það endar með því að verða þarna átök milli einhverra, nokkurra ungmenna,“ segir Heimir Ríkarðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Þarna hafi ungmenni verið að ráðast á önnur ungmenni. Þrír eða fjórir hafi tekist á, en fleiri lent í átökunum.
Heimir lýsir þeim heldur sem stympingum en alvarlegum átökum.
Ungmennin voru færð í hald, og svo til foreldra.