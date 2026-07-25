Innlent

Fleiri en þeir sem tókust á lentu í á­tökum ung­menna

Jón Þór Stefánsson og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Hópurinn kom saman við Rafstöðvarveg í Elliðaárdal.
Hópurinn kom saman við Rafstöðvarveg í Elliðaárdal. Vísir/Vilhelm

Það kom til átaka þegar hópur ungmenna, sem eru sextán, sautján og átján ára gömul, voru samankominn við Rafstöðvarveg í Elliðaárdal í Reykjavík í gærkvöldi.

„Það endar með því að verða þarna átök milli einhverra, nokkurra ungmenna,“ segir Heimir Ríkarðsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Þarna hafi ungmenni verið að ráðast á önnur ungmenni. Þrír eða fjórir hafi tekist á, en fleiri lent í átökunum.

Heimir lýsir þeim heldur sem stympingum en alvarlegum átökum.

Ungmennin voru færð í hald, og svo til foreldra.

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