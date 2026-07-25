Innlent

Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjöl­býlis­húss

Freyja Þórisdóttir skrifar
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í mörgu að snúast í nótt.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í mörgu að snúast í nótt. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði ökumann fyrir of hraðan akstur í nótt en hann hafði farið yfir hámarkshraða á stofnbraut. Við nánari athugun reyndist ökumaðurinn vera eftirlýstur og var hann handtekinn á vettvangi og færður á lögreglustöð þar sem hann var vistaður í fangaklefa.

Er þetta meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglu frá klukkan 17:00 í gær til klukkan 05:00 í morgun en listinn er í lengri kantinum eftir nóttina. Að minnsta kosti sex manns gistu í fangageymslu lögreglu í nótt og voru alls hundrað tuttugu og eitt mál bókað í kerfi lögreglunnar á tímabilinu.

Fleygt fram af svölum

Meðal þess helsta á lista lögreglustöðvar eitt, sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi, var tilkynning um líkamsárás þar sem aðila var fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss. Þeir sem fleygðu honum fram af fundust skammt frá vettvangi og voru handteknir en árásarþoli var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar áverka. Málið er enn í rannsókn.

Lögreglu barst tilkynning um aðila „í haldi dyravarða“ við skemmtistað í miðborg Reykjavíkur en málið var afgreitt á lögreglustöð. Þá barst lögreglu tilkynning um sölu fíkniefna úr íbúð á varðsvæðinu. Reyndist tilkynningin á rökum reist og var viðkomandi handtekinn á vettvangi með mikið magn fíkniefna og fjármuna í sinni vörslu.

Lögreglan stöðvaði fjölda ökumanna um allt höfuðborgarsvæðið vegna of hraðs aksturs, aksturs undir áhrifum áfengis og/eða vímuefna, aksturs gegn rauðu ljósi og aksturs án ökuréttinda. Einn ökumaður reyndist hafa verið ítrekað stöðvaður fyrir að aka sviptur ökuréttindum.

Líkamsárás á skemmtun ungmenna

Tilkynning barst vakthafandi fulltrúum á lögreglustöð þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, en þá var látið vita af aðila sem ógnaði öðrum með hníf. Í dagbók kemur fram að hann hafi einnig staðið í hótunum um frekara ofbeldi en hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa fyrir rannsókn málsins.

Á varðsvæði lögreglustöðvar fjögur, Grafarvogur, Mosfellsbær og Árbær, er mál í rannsókn eftir að tilkynning barst um líkamsárás af hálfu einstaklinga á skemmtun ungmenna. Ekki liggur fyrir hve margir voru að verki eða hve margir árásarþolar voru og hversu alvarlega áverka þeir hlutu.

Á sama varðsvæði var leigubílstjóri í vandræðum með farþega sem neitaði að greiða fargjaldið en málið er enn í rannsókn.

Lögreglumál Ofbeldi barna Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður Garðabær Mosfellsbær

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