Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Freyja Þórisdóttir skrifar 25. júlí 2026 07:59 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í mörgu að snúast í nótt. Vísir/Vilhelm Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stöðvaði ökumann fyrir of hraðan akstur í nótt en hann hafði farið yfir hámarkshraða á stofnbraut. Við nánari athugun reyndist ökumaðurinn vera eftirlýstur og var hann handtekinn á vettvangi og færður á lögreglustöð þar sem hann var vistaður í fangaklefa. Er þetta meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglu frá klukkan 17:00 í gær til klukkan 05:00 í morgun en listinn er í lengri kantinum eftir nóttina. Að minnsta kosti sex manns gistu í fangageymslu lögreglu í nótt og voru alls hundrað tuttugu og eitt mál bókað í kerfi lögreglunnar á tímabilinu. Fleygt fram af svölum Meðal þess helsta á lista lögreglustöðvar eitt, sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi, var tilkynning um líkamsárás þar sem aðila var fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss. Þeir sem fleygðu honum fram af fundust skammt frá vettvangi og voru handteknir en árásarþoli var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar áverka. Málið er enn í rannsókn. Lögreglu barst tilkynning um aðila „í haldi dyravarða“ við skemmtistað í miðborg Reykjavíkur en málið var afgreitt á lögreglustöð. Þá barst lögreglu tilkynning um sölu fíkniefna úr íbúð á varðsvæðinu. Reyndist tilkynningin á rökum reist og var viðkomandi handtekinn á vettvangi með mikið magn fíkniefna og fjármuna í sinni vörslu. Lögreglan stöðvaði fjölda ökumanna um allt höfuðborgarsvæðið vegna of hraðs aksturs, aksturs undir áhrifum áfengis og/eða vímuefna, aksturs gegn rauðu ljósi og aksturs án ökuréttinda. Einn ökumaður reyndist hafa verið ítrekað stöðvaður fyrir að aka sviptur ökuréttindum. Líkamsárás á skemmtun ungmenna Tilkynning barst vakthafandi fulltrúum á lögreglustöð þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, en þá var látið vita af aðila sem ógnaði öðrum með hníf. Í dagbók kemur fram að hann hafi einnig staðið í hótunum um frekara ofbeldi en hann var handtekinn og vistaður í fangaklefa fyrir rannsókn málsins. Á varðsvæði lögreglustöðvar fjögur, Grafarvogur, Mosfellsbær og Árbær, er mál í rannsókn eftir að tilkynning barst um líkamsárás af hálfu einstaklinga á skemmtun ungmenna. Ekki liggur fyrir hve margir voru að verki eða hve margir árásarþolar voru og hversu alvarlega áverka þeir hlutu. Á sama varðsvæði var leigubílstjóri í vandræðum með farþega sem neitaði að greiða fargjaldið en málið er enn í rannsókn. Lögreglumál Ofbeldi barna Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður Garðabær Mosfellsbær Mest lesið Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Innlent Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Innlent Fleiri fréttir Fleygt fram af svölum á fyrstu hæð fjölbýlishúss Eigi ekki að kosta milljónir króna að klæðast landsliðsbúningnum Skynet langt undan en íslensk stjórnvöld þurfa að vera undirbúin „Klappað eins og það væri stórstjarna að koma inn“ Óttast að „bottar“ muni ýta undir ágreining í aðdraganda atkvæðagreiðslu Íslensk hjón þurft að flýja undan gróðureldum á Spáni Báti var siglt yfir kajakræðara Kvöldfréttir í heild sinni „Ég hef aldrei lent í öðru eins“ Fimm fluttir til aðhlynningar eftir árekstur Skipverjarnir áttu að fá 2,5 milljónir króna á haus Endurkoma Herjólfs vekur upp ýmsar spurningar Standa með félagsmanni sem var sviptur frelsi Íslendingur á Benidorm stöðvaður eftir tíu daga svikahrinu Halda samráðsfund vegna innbrotahrinu Auka nákvæmni rauntímaupplýsinga Vara við hviðum á landinu suðaustanverðu Sólmyrkvinn ógnar fjarskiptum og Mærudagar ganga í garð Úttekt landlæknis á Hraunbúðum: Fagmenntað starfsfólk langt undir lágmarksviðmiðum „Ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana“ Ekið á dreng á hjóli og aðrir fluttir á slysadeild eftir hjólaslys Á sjúkrahús eftir að hafa flogið af mótorhjólinu Eldur kviknaði á Fiskislóð Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Kominn til Akureyrar eftir alvarlegt slys á skemmtiferðaskipi „Það er verið að dreifa athyglinni, það er verið að auka óvissu“ „Gott og vel við skulum trúa ráðherranum“ Utanríkisráðherra svarar og kona stórslasaðist á hlaupahjóli Ekki um „týndar skýrslur“ að ræða Hart tekist á um ESB Sjá meira