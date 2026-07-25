„Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn“ Freyja Þórisdóttir skrifar 25. júlí 2026 13:48 Arndís Hrefna Einarsdóttir er aðal sprautan í hópnum sem fagnaði heimkomu Baldurs í gær, föstudaginn 24. júlí. Aðsend Fjölskylda sem býr á Barðaströnd í Breiðafirði tók sig til og útbjó stærðarinnar skilti til að fagna því að ferjan Baldur væri snúin aftur til sinnar reglulegu siglingarleiðar. Hún var send suður til Vestmannaeyja fyrir um sex vikum síðan til að sinna ferjuflutningum þar í fjarveru Herjólfs. „Hvatinn að þessu var að sjálfsögðu sá að Baldur hefur ekki siglt hérna yfir Breiðafjörðinn til Brjánslækjar, bara Stykkishólms, í sex vikur vegna þess að Vestmannaeyingar þurftu á honum að halda til að bæta við áttundu ferðinni hjá sér á dag,“ segir Arndís Hrefna Einarsdóttir, íbúi á Seftjörn á Barðaströnd. Snúa vörn í sókn Arndís segir alla fjölskylduna hafa lagst á eitt, unga sem aldna, við gerð skiltisins.Aðsend Rekstraraðilar í Breiðafirði hafi orðið fyrir miklu fjárhagslegu tjóni enda fækkaði þeim ferðamönnum sem ferðast um svæðið snögglega þegar Baldur var tekinn úr umferð í firðinum. „Þetta er náttúrulega bara hreinlega ofbeldisfull aðgerð gagnvart íbúum, þjónustuaðilum og ferðaþjónustunni hérna á Vestfjörðum,“ segir Arndís og ítrekar að „aðgerðin hafi bitnað illilega á þessum aðilum.“ Þá segir Arndís íbúa á svæðinu samt engan veginn vilja vera stimplaða sem einhverja fýlupúka sem setji út á allt og alla. Þrátt fyrir gremjuna sem hafi myndast síðastliðinn einn og hálfan mánuð séu allir jákvæðir og glaðir að fá ferjuna aftur til baka. „Við ákváðum að snúa bara vörn í sókn og gera eitthvað jákvætt út úr þessu í trausti þess að báturinn verði ekki tekinn af okkur aftur,“ segir hún og útskýrir að hugmyndin hafi vaknað hjá fjölskyldunni á Seftjörn að „útbúa einhvern gjörning til að bjóða Baldur velkominn til baka“. Það hafi allir lagst á eitt og úr hafi orðið þetta skilti þar sem þau bjóði Baldur velkominn heim. „Við segjum bara: „Velkominn heim, Baldur,“ því hér á hann heima á Breiðafirði.“ Högg fyrir ferðaþjónustustarfsemi á svæðinu Arndís segist ekki hafa tekið eftir miklum viðbrögðum skipverja en viti til þess að einhverjir hafi tekið myndir. Ekki liggi þó á viðbrögðum fólks á sunnanverðum Vestfjörðum. „Það er mjög ánægt með framtakið og treystir því að við munum hafa Baldur núna hér eftir eins og við höfum haft hann og að þetta muni ekki gerast aftur hreinlega.“ Fjölskyldan á Seftjörn tók sig til og bauð Baldur velkominn aftur heim í fjörðinn.Aðsend Að hennar mati sé augljóst að erlendir ferðamenn leggi leið sína yfir fjörðinn með ferjunni og keyri svo suður firðina, því hafi það verið högg fyrir ferðaþjónustuaðila á svæðinu þegar Baldur hafi verið sendur suður. „Ofsalega falleg leið og fallegur hringur að fara og greinilega mjög vinsæll, því að þetta gjörsamlega bara datt niður meðan í þessar sex vikur, sem eru náttúrulega lykilvikur ársins hjá flestum ferðaþjónustuaðilum, ekki bara hérna á Vestfjörðum,“ segir Arndís. Þau vilji því vekja athygli á málinu og sjá til þess að svona gerist ekki aftur. „Við viljum að það komist til skila til ráðamanna sem gera þetta að við tökum þá bara öll skellinn ef við höfum ekki efni á að halda uppi almennilegum samgöngum, hvort sem er við sunnanverða Vestfirði eða Vestmannaeyjar.“ Ferjan Baldur Vestmannaeyjar Herjólfur Tengdar fréttir Endurkoma Herjólfs vekur upp ýmsar spurningar Bæjarstjóri Vestmannaeyja fagnar endurkomu Herjólfs og kallar eftir kaupum á nýju skipi til að hlaupa í skarðið við bilun. Ráðherra boðar heildstæða ferjuáætlun fyrir landið allt. 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