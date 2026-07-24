Úttekt landlæknis á Hraunbúðum: Fagmenntað starfsfólk langt undir lágmarksviðmiðum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. júlí 2026 10:20 Hjúkrunarheimilið Hraunbúðir sést hér fyrir miðri mynd. Vísir/Atli Már Sæþórsson Úttekt embættis landlæknis á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum leiðir í ljós að ráða þurfi inn fleira fagmenntað starfsfólk þar sem lágmarksviðmið eru ekki uppfyllt. Ráðist var í úttekt eftir rannsókn lögreglu. Í byrjun febrúar voru tveir starfsmenn Hraunbúða handteknir vegna rannsóknar lögreglunnar á andláti konu á tíðræðisaldri á hjúkrunarheimilinu. Nú í júlí var rannsókn hætt þar sem krufningarskýrslan hafi leitt í ljós að ekki sé grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Í febrúar sömuleiðis tók embætti landlæknis sig til og hóf úttekt á starfsemi hjúkrunarheimilisins. Ástæðan er sögð vera alvarlegt atvik á stofnuninni en úttektin tók til atriða er varða stefnumörkun, stjórnun, starfshætti, gæði og öryggi þjónustunnar og mönnun. „Að mati embættis landlæknis er umbótastarf á Hraunbúðum á réttri leið og mikilvægt að því sé haldið áfram og fylgt eftir. Mikilvægt er að stjórnendur fái markvissan stuðning til að breytingar og umbótavinna sem í gangi er skili árangri,“ segir í úttektinni. Málningin flögnuð af handriðum Teknar voru saman átta ábendingar til að bæta starfsemi hjúkrunarheimilisins. Ein ábendinganna var að nauðsynlegt er að auka hlutfall fagmenntaðra í mönnun heimilisins þar sem þau ná ekki lágmarksviðmiðum. Algjört lágmarkshlutfall hjúkrunarfræðinga er tuttugu prósent til að tryggja öryggi íbúa en á Hraunbúðum er hlutfall hjúkrunarfræðinga tólf prósent. Sömuleiðis eru lágmarkshlutfall fagmenntaðs starfsfólks 57 prósent mannaflans en í raun eru þeir 27 prósent. Síðustu þrjú ár hefur starfsmannaveltan verið 35 prósent og tilefni til að ráðast í aðgerðir til að draga úr henni. Starfsánægja hefur verið töluvert undir viðmiðum. Þegar litið er til húsnæðis Hraunbúða telur embættið að framkvæma þurfi nauðsynlegar úrbætur. Til að mynda hefur málningin flagnað af handriðum og baðaðstaða er komin til ára sinna. Einnig er ekki hægt að koma rúmum út um herbergisdyr íbúa ef til rýmingar kæmi. Telur embættið að bæta þurfi upplýsingagjöf á heimasíðu til íbúa og aðstandenda en einnig bæta upplýsingagjöf til aðstandenda varðandi daglega starfsemi og breytingar á meðferð íbúa. Starfsfólk þarf einnig betri fræðslu hvað varðar sí- og endurmenntun og efla þarf öryggismenningu. „Embætti landlæknis leggur áherslu á að yfirstjórn HSU fylgi því eftir að stjórnendur Hraunbúða vinni úr atvikum og ráðist sé í úrbætur í kjölfar úrvinnslunnar sé þess þörf. Einnig bendir embættið á mikilvægi þess að stjórnendur ræði reglulega um mikilvægi atvikaskráningar og tilgang hennar við starfsfólk og kynni fyrir niðurstöður úrvinnslu atvika fyrir starfsfólki þannig að lærdómur hljótist af og umbætur eigi sér stað.“ Rannsókn á andláti í Hraunbúðum í Eyjum Vestmannaeyjar Lögreglumál Hjúkrunarheimili Mest lesið „Ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana“ Innlent Kvöldfréttir Sýnar í beinni Innlent Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Innlent Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Innlent „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Innlent Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Innlent Fleiri fréttir Úttekt landlæknis á Hraunbúðum: Fagmenntað starfsfólk langt undir lágmarksviðmiðum „Ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana“ Ekið á dreng á hjóli og aðrir fluttir á slysadeild eftir hjólaslys Á sjúkrahús eftir að hafa flogið af mótorhjólinu Eldur kviknaði á Fiskislóð Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Kominn til Akureyrar eftir alvarlegt slys á skemmtiferðaskipi „Það er verið að dreifa athyglinni, það er verið að auka óvissu“ „Gott og vel við skulum trúa ráðherranum“ Utanríkisráðherra svarar og kona stórslasaðist á hlaupahjóli Ekki um „týndar skýrslur“ að ræða Hart tekist á um ESB Burðardýr Stúarts litla dæmd í sex ára fangelsi Tekinn úr umferð vegna ótrúlegrar brotahrinu Góðu fréttirnar þær að innlend verðbólga sé á undanhaldi Druslur ganga í fjórtánda sinn: „Aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna“ Tveir af þremur í fangelsi vegna eldri dóma Air China hefur sölu á flugmiðum frá Íslandi til Kína Verðbólgan eykst enn og borgarstjóri boðar aðgerðir gegn innbrotum Kynna nýtt varanúmer fyrir Neyðarlínuna Vara við hviðum sunnan við Vatnajökul Pallborðið: Nei eða já? 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