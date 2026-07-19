Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Kristján Már Unnarsson skrifar 19. júlí 2026 07:37 Breikka á Vesturlandsveg á Kjalarnesi á kaflanum milli Grundarhverfis og Hvalfjarðarganga. Vísir/Vilhelm Vegagerðin hefur boðið út breikkun 5,6 kílómetra kafla Vesturlandsvegar um Kjalarnes milli Vallár og Hvalfjarðarvegar. Gert er ráð fyrir að verkinu verði lokið 30. september 2029, eftir þrjú ár. Þetta er sex ára seinkun frá fyrri áætlunum. Upphaflega stóð til að breikkun hringvegarins um Kjalarnes, á öllum kaflanum milli Kollafjarðar og Hvalfjarðarganga, myndi ljúka árið 2023, samkvæmt aðgerðaáætlun fyrir tímabilið 2019 til 2023. Fyrri áfanganum, milli Kollafjarðar og Vallár, lauk sumarið 2023, einnig eftir seinkun, og var þá kynnt að seinni áfanginn yrði boðinn út það sama ár. Vesturlandsvegur verður breikkaður að gatnamótum Hvalfjarðarvegar við gangamunna Hvalfjarðarganga á Kjalarnesi.VÍSIR/VILHELM Þannig sagði upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, G. Pétur Matthíasson, í viðtali við Morgunblaðið þann 2. desember 2023 að þessi seinni hluti breikkunar þjóðvegarins um Kjalarnes yrði boðinn út „fyrir jólin“. Tekið var fram í fréttinni að það væri nokkru seinna en upphaflega var lagt upp með. Veglína Vesturlandsvegar um Kjalarnes, milli Hvalfjarðarganga og Kollafjarðar. Fyrri áfanganum er lokið.Vegagerðin/Efla Í frétt Stöðvar 2 fyrir tveimur árum kom fram að breikkunin á Kjalarnesi hefði ásamt fleiri stórverkefnum verið sett í salt einkum vegna þess að kostnaður við Hornafjarðarfljót fór langt fram úr fjárheimildum. Til að fjármagna það verk hefði þurft að flytja peninga úr öðrum verkum. Vegarkaflinn, sem núna er loksins búið að bjóða út, verður breikkaður úr núverandi tveggja akreina vegi í 2+1 og 2+2 veg með aðskildum akbrautum. Samkvæmt lýsingu Vegagerðarinnar verða gerð tvö ný hringtorg og tvenn ný undirgöng, annars vegar við Grundarhverfi og hins vegar við Arnarhamar. Svona breytist vegurinn við Blikdalsá, samkvæmt myndum úr matskýrslu Eflu fyrir Vegagerðina frá árinu 2020.Vegagerðin/Verkís Þörf er á einhverjum fergingum þrátt fyrir að farið hafi verið af stað með töluvert af þeim í framkvæmdum við fyrri áfanga breikkunar. Verkið er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Reykjavíkurborgar, Veitna, Ljósleiðarans og Mílu. Samgöngumál Vegagerð Reykjavík Samgönguáætlun Umferðaröryggi Tengdar fréttir Þolinmæði íbúa vegna Vesturlandsvegar á þrotum Íbúar á Vesturlandi kröfðust úrbóta á Vesturlandsvegi um Kjarlarnes á íbúafundi um samgöngumál á Akranesi í kvöld. Ráðherra segist hafa skilning á kröfum íbúanna. 24. janúar 2018 22:30 Breikkun Vesturlandsvegar um Kjalarnes boðin út í næstu viku Fyrsti áfanginn í breikkun Vesturlandsvegar um Kjalarnes verður boðinn út í næstu viku. 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