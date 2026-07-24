Innlent

Vara við hviðum á landinu suð­austan­verðu

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Búast má við því að margt ferðafólk sé á ferðinni við Jökulsárlón á þessum árstíma.
Búast má við því að margt ferðafólk sé á ferðinni við Jökulsárlón á þessum árstíma. Vísir/Vilhelm

Varað er við hviðum allt að þrjátíu metrum á sekúndu í vindstrengjum frá því seint í kvöld fram á hádegi á morgun á landinu suðaustanverðu. 

Viðvörunin kemur frá Vegagerðinni og gildi fyrir vegfarandur frá Skaftafelli austur á Egilsstaði. 

Sagt er að dragi úr vindi um hádegisbil á morgun, laugardag, og lægi um hádegi á sunnudag.

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