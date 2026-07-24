Skynet langt undan en íslensk stjórnvöld þurfa að vera undirbúin Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 24. júlí 2026 22:12 Hafsteinn Einarsson dósent í tölvunarfræði er hugsi yfir hraðri þróun gervigreindar. Vísir/Ívar Fannar Ekki þarf að örvænta alveg strax þó bandarísk gervigreind hafi tekið upp á því hjá sjálfu sér að gera netárás á annað fyrirtæki að sögn íslensks sérfræðings sem segir íslensk stjórnvöld þó þurfa að fylgjast með málinu. Greint var frá því í vikunni að nýtt gervigreindarlíkan bandaríska fyrirtækisins OpenAI hefði framkvæmt netárás gegn sprotafyrirtæki eftir að starfsmenn misstu stjórn á líkaninu í öryggisprófun. Forsvarsmenn fyrirtækisins segja um fordæmalaust atvik að ræða sem verði rannsakað til hlýtar, íslenskur sérfræðingur segir tíðindin ekki koma á óvart. „Eftir því sem þessi gervigreindarlíkön verða betri þá öðlast þau hæfileika sem þessa og það er áhyggjuefni ef líkönin sjálf taka upp á því að gera eitthvað svona, en það sem er kannski meira áhyggjuefni ef fólk sjálft fer að misnota líkönin til að finna öryggisgalla.“ Geta gervigreindar og ógnarhröð þróun kalli á margar spurningar um framtíðina en veröld líkt og í Terminator kvikmyndunum þar sem gervigreindarkerfið Skynet rís upp og tortímir mannkyninu sé þó enn langt undan. „Jafnvel þó Skynet sé kannski ekki eitthvað sem við erum að fara að sjá í dag eða á morgun eða þess háttar þá er þetta bara að gerast það hratt að það er bara mjög heilbrigt að vera aðeins hugsi yfir þessu, því núna er það að brjótast inn í tölvukerfi, hvað mun það geta gert næst?“ Hafsteinn segir að á sama tíma beri að hafa í huga að bandarísku gervigreindarfyrirtækin hafi fjárhagslega hagsmuni á því að vekja athygli á getu tækninnar. „Ég myndi samt ekki endilega túlka þetta þannig að þetta sé einhver leið til þess að fá athygli, þetta eru raunverulegir hæfileikar sem eru að myndast í þessum líkönum og við sem þjóð þurfum að vera tilbúin fyrir einhverjar svona tölvuárásir í framtíðinni sem alfarið byggjast á gervigreind og stjórnvöld þurfa líka að hugsa um það að fara í samstarf við stærri þjóðir um að fá aðgang að svona líkönum bara til að geta verndað okkar innviði.“ Gervigreind Tækni Mest lesið „Ég hef aldrei lent í öðru eins“ Innlent Skipverjarnir áttu að fá 2,5 milljónir króna á haus Innlent „Ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana“ Innlent „Klappað eins og það væri stórstjarna að koma inn“ Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Innlent Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Innlent Mótorhjól og bíll skullu saman Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Fleiri fréttir Skynet langt undan en íslensk stjórnvöld þurfa að vera undirbúin „Klappað eins og það væri stórstjarna að koma inn“ Óttast að „bottar“ muni ýta undir ágreining í aðdraganda atkvæðagreiðslu Íslensk hjón þurft að flýja undan gróðureldum á Spáni Báti var siglt yfir kajakræðara Kvöldfréttir í heild sinni „Ég hef aldrei lent í öðru eins“ Fimm fluttir til aðhlynningar eftir árekstur Skipverjarnir áttu að fá 2,5 milljónir króna á haus Endurkoma Herjólfs vekur upp ýmsar spurningar Standa með félagsmanni sem var sviptur frelsi Íslendingur á Benidorm stöðvaður eftir tíu daga svikahrinu Halda samráðsfund vegna innbrotahrinu Auka nákvæmni rauntímaupplýsinga Vara við hviðum á landinu suðaustanverðu Sólmyrkvinn ógnar fjarskiptum og Mærudagar ganga í garð Úttekt landlæknis á Hraunbúðum: Fagmenntað starfsfólk langt undir lágmarksviðmiðum „Ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana“ Ekið á dreng á hjóli og aðrir fluttir á slysadeild eftir hjólaslys Á sjúkrahús eftir að hafa flogið af mótorhjólinu Eldur kviknaði á Fiskislóð Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Kominn til Akureyrar eftir alvarlegt slys á skemmtiferðaskipi „Það er verið að dreifa athyglinni, það er verið að auka óvissu“ „Gott og vel við skulum trúa ráðherranum“ Utanríkisráðherra svarar og kona stórslasaðist á hlaupahjóli Ekki um „týndar skýrslur“ að ræða Hart tekist á um ESB Burðardýr Stúarts litla dæmd í sex ára fangelsi Tekinn úr umferð vegna ótrúlegrar brotahrinu Sjá meira