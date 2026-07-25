270 þúsund manns hafa neyðst til að flýja heimili sín í Suðurhluta Evrópu. Gróðureldar geisa enn víð í Frakklandi og á Spáni og hafa langar bílaraðir myndast víða. Við ræðum við Íslending sem býr tuttugu mínútum frá Madríd en hún aðstoðaði tengdasystur sína við að flýja heimili sitt í gær.
Þá heyrum við frá lögrelunni um alvarlega líkamsárás sem varð í Reykjavík í nótt þar sem manni var fleygt fram af svölum.
Einnig tökum við stöðuna á Baldri sem hefur snúið aftur á Breiðafjörð eftir að hafa verið að þjónusta íbúa Vestmannaeyja. Við heyrum sömuleiðis frá slökkviliðsstjóranum á Akureyri sem segir stefna í met sjúkraflugferða á þessu ári en þó nokkrar ástæður eru fyrir því.
Í sportinu förum við yfir það helsta frá Mjólkurbikarnum.