Innlent

Ís­lendingur í grennd við Madríd og met í sjúkraflugferðum

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar verða lesnar klukkan tólf.
Hádegisfréttir Bylgjunnar verða lesnar klukkan tólf. vísir

270 þúsund manns hafa neyðst til að flýja heimili sín í Suðurhluta Evrópu. Gróðureldar geisa enn víð í Frakklandi og á Spáni og hafa langar bílaraðir myndast víða. Við ræðum við Íslending sem býr tuttugu mínútum frá Madríd en hún aðstoðaði tengdasystur sína við að flýja heimili sitt í gær. 

Þá heyrum við frá lögrelunni um alvarlega líkamsárás sem varð í Reykjavík í nótt þar sem manni var fleygt fram af svölum.

Einnig tökum við stöðuna á Baldri sem hefur snúið aftur á Breiðafjörð eftir að hafa verið að þjónusta íbúa Vestmannaeyja. Við heyrum sömuleiðis frá slökkviliðsstjóranum á Akureyri sem segir stefna í met sjúkraflugferða á þessu ári en þó nokkrar ástæður eru fyrir því.

Í sportinu förum við yfir það helsta frá Mjólkurbikarnum.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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