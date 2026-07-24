Standa með félagsmanni sem var sviptur frelsi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. júlí 2026 14:07 Sandra B. Franks er formaður Sjúkraliðafélags Íslands. Sjúkraliðafélag Íslands segist standa með félagsmanni þeirra sem fékk réttarstöðu sakbornings vegna andláts á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Slíkt geti haft djúpstæð áhrif á einstakling. „Málið er afar alvarlegt. Félagsmaður okkar var sviptur frelsi, fékk réttarstöðu sakbornings og bjó um tíma við grun um aðild að einu alvarlegasta broti sem einstaklingur getur verið sakaður um. Slík reynsla getur haft djúpstæð áhrif á heilsu, fjölskyldulíf, starfsferil og mannorð, þótt rannsókn sé síðar hætt,“ segir í yfirlýsingu Sjúkraliðafélags Íslands. Í byrjun febrúar voru tveir starfsmenn Hraunbúða handteknir vegna rannsóknar lögreglunnar á andláti konu á tíðræðisaldri á hjúkrunarheimilinu. Nú í júlí var rannsókn hætt þar sem krufningarskýrslan hafi leitt í ljós að ekki sé grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Félagið hyggst sjá til þess að félagsmaðurinn fái viðeigandi stuðning og ber vinnuveitanda að tryggja vandaða og örugga endurkomu til starfa óski félagsmaðurinn eftir því. „Alvarlegt atvik í heilbrigðisþjónustu verður að rannsaka af festu, fagmennsku, nærgætni og óhlutdrægni. Öryggi sjúklinga skal ávallt vera í fyrirúmi. Rannsóknir verða þó einnig að byggjast á meðalhófi, viðeigandi sérþekkingu og heildstæðu mati á öllum aðstæðum máls, þar á meðal mönnun, vinnuálagi, verkferlum, stjórnun og öðrum kerfislegum þáttum. Hugur hjá aðstandendum Sjúkraliðafélagið segir í yfirlýsingunni, sem er undirrituð af Söndru B. Franks, formanni félagsins, að það muni fylgja fast á eftir því að stjórnvöld ljúki vinnu sinni og krefjast þess að niðurstöður starfshóps um óháða málsmeðferð verði birtar. Þá vill félagið að niðurstöðunum verði fylgt eftir og sérstakt samræmt verklag mótað. „Ekki verður sætt áfram við áframhaldandi óvissu um réttarstöðu heilbrigðisstarfsmanna. Sjúkraliðar verða að geta gengið til ábyrgðarmikilla starfa án þess að óttast að verða persónulega gerðir ábyrgir fyrir alvarlegu atviki áður en faglegt og heildstætt mat hefur farið fram,“ segir í yfirlýsingunni. Hugur félagsins sé hjá aðstandendum hinnar látnu. „Virðing fyrir sorg þeirra og stuðningur við heilbrigðisstarfsmann sem sætti alvarlegri rannsókn fara saman. Enginn sjúkraliði á að standa einn þegar frelsi hans, starfsheiður og framtíð eru undir. Sjúkraliðafélag Íslands stendur með félagsmanni sínum og mun vinna að því að réttaröryggi sjúkraliða verði tryggt.“ Rannsókn á andláti í Hraunbúðum í Eyjum Vestmannaeyjar Stéttarfélög Mest lesið „Ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana“ Innlent Slasaðist alvarlega við heyskap Innlent Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Innlent Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Innlent Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Innlent Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Innlent Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Innlent Mótorhjól og bíll skullu saman Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Innlent Fleiri fréttir Lögreglan bauð fimmtugum Íslendingi „gistingu með öllu inniföldu“ í fangaklefa Halda samráðsfund vegna innbrotahrinu Auka nákvæmni rauntímaupplýsinga Vara við hviðum á landinu suðaustanverðu Sólmyrkvinn ógnar fjarskiptum og Mærudagar ganga í garð Úttekt landlæknis á Hraunbúðum: Fagmenntað starfsfólk langt undir lágmarksviðmiðum „Ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana“ Ekið á dreng á hjóli og aðrir fluttir á slysadeild eftir hjólaslys Á sjúkrahús eftir að hafa flogið af mótorhjólinu Eldur kviknaði á Fiskislóð Reið en þakklát fyrir lífsbjörgina Kominn til Akureyrar eftir alvarlegt slys á skemmtiferðaskipi „Það er verið að dreifa athyglinni, það er verið að auka óvissu“ „Gott og vel við skulum trúa ráðherranum“ Utanríkisráðherra svarar og kona stórslasaðist á hlaupahjóli Ekki um „týndar skýrslur“ að ræða Hart tekist á um ESB Burðardýr Stúarts litla dæmd í sex ára fangelsi Tekinn úr umferð vegna ótrúlegrar brotahrinu Góðu fréttirnar þær að innlend verðbólga sé á undanhaldi Druslur ganga í fjórtánda sinn: „Aldrei verið meiri þörf á því heldur en núna“ Tveir af þremur í fangelsi vegna eldri dóma Air China hefur sölu á flugmiðum frá Íslandi til Kína Verðbólgan eykst enn og borgarstjóri boðar aðgerðir gegn innbrotum Kynna nýtt varanúmer fyrir Neyðarlínuna Vara við hviðum sunnan við Vatnajökul Pallborðið: Nei eða já? Hvalavinir lýsa eftir týndum skýrslum Leggur til breytingar á útivistartíma barna Mikil óhreinindi í ólöglegum peptíðum Sjá meira