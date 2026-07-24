Innlent

Standa með fé­lags­manni sem var sviptur frelsi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sandra B. Franks er formaður Sjúkraliðafélags Íslands.
Sandra B. Franks er formaður Sjúkraliðafélags Íslands.

Sjúkraliðafélag Íslands segist standa með félagsmanni þeirra sem fékk réttarstöðu sakbornings vegna andláts á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Slíkt geti haft djúpstæð áhrif á einstakling.

„Málið er afar alvarlegt. Félagsmaður okkar var sviptur frelsi, fékk réttarstöðu sakbornings og bjó um tíma við grun um aðild að einu alvarlegasta broti sem einstaklingur getur verið sakaður um. Slík reynsla getur haft djúpstæð áhrif á heilsu, fjölskyldulíf, starfsferil og mannorð, þótt rannsókn sé síðar hætt,“ segir í yfirlýsingu Sjúkraliðafélags Íslands.

Í byrjun febrúar voru tveir starfsmenn Hraunbúða handteknir vegna rannsóknar lögreglunnar á andláti konu á tíðræðisaldri á hjúkrunarheimilinu. Nú í júlí var rannsókn hætt þar sem krufningarskýrslan hafi leitt í ljós að ekki sé grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram.

Félagið hyggst sjá til þess að félagsmaðurinn fái viðeigandi stuðning og ber vinnuveitanda að tryggja vandaða og örugga endurkomu til starfa óski félagsmaðurinn eftir því.

„Alvarlegt atvik í heilbrigðisþjónustu verður að rannsaka af festu, fagmennsku, nærgætni og óhlutdrægni. Öryggi sjúklinga skal ávallt vera í fyrirúmi. Rannsóknir verða þó einnig að byggjast á meðalhófi, viðeigandi sérþekkingu og heildstæðu mati á öllum aðstæðum máls, þar á meðal mönnun, vinnuálagi, verkferlum, stjórnun og öðrum kerfislegum þáttum.

Hugur hjá aðstandendum

Sjúkraliðafélagið segir í yfirlýsingunni, sem er undirrituð af Söndru B. Franks, formanni félagsins, að það muni fylgja fast á eftir því að stjórnvöld ljúki vinnu sinni og krefjast þess að niðurstöður starfshóps um óháða málsmeðferð verði birtar. Þá vill félagið að niðurstöðunum verði fylgt eftir og sérstakt samræmt verklag mótað.

„Ekki verður sætt áfram við áframhaldandi óvissu um réttarstöðu heilbrigðisstarfsmanna. Sjúkraliðar verða að geta gengið til ábyrgðarmikilla starfa án þess að óttast að verða persónulega gerðir ábyrgir fyrir alvarlegu atviki áður en faglegt og heildstætt mat hefur farið fram,“ segir í yfirlýsingunni.

Hugur félagsins sé hjá aðstandendum hinnar látnu.

„Virðing fyrir sorg þeirra og stuðningur við heilbrigðisstarfsmann sem sætti alvarlegri rannsókn fara saman. Enginn sjúkraliði á að standa einn þegar frelsi hans, starfsheiður og framtíð eru undir. Sjúkraliðafélag Íslands stendur með félagsmanni sínum og mun vinna að því að réttaröryggi sjúkraliða verði tryggt.“

Rannsókn á andláti í Hraunbúðum í Eyjum Vestmannaeyjar Stéttarfélög

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið