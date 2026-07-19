Mennirnir þrír sem voru í bílnum sem valt fram af vegi í Skötufirði á tólfta tímanum í dag eru ekki alvarlega slasaðir. Ökumaður sem átti leið hjá bauð þeim að sitja inni í bíl hjá sér þar til hjálp bærist.
Þetta staðfestir Sigurður A. Jónsson, slökkviliðsstjóri á Ísafirði, en hann greinir einnig frá því að bíllinn hafi oltið alveg niður af veginum og niður að sjó. Einn þeirra þriggja, tveir farþegar og einn bílstjóri, sem voru í bílnum hafi hringt eftir aðstoð.
Þá segir hann að ekki hafi þurft að loka veginum en bílflakið hafi verið flutt á Ísafjörð.
„Þeir eru ekki í neinni lífshættu heldur aðallega bara hruflaðir, marðir og frekar litlir í sér eftir þetta,“ segir Sigurður í samtali við blaðamann Vísis. Þeir voru fluttir á Ísafjörð til aðhlynningar.
Bíll valt á Djúpveginum í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi með þrjá innanborðs.