Innlent

Enginn al­var­lega slasaður eftir bílveltuna

Freyja Þórisdóttir skrifar
Mennirnir voru fluttir á Ísafjörð til athugunar og aðhlynningar.
Mennirnir voru fluttir á Ísafjörð til athugunar og aðhlynningar. Vísir/Anton Brink

Mennirnir þrír sem voru í bílnum sem valt fram af vegi í Skötufirði á tólfta tímanum í dag eru ekki alvarlega slasaðir. Ökumaður sem átti leið hjá bauð þeim að sitja inni í bíl hjá sér þar til hjálp bærist.

Þetta staðfestir Sigurður A. Jónsson, slökkviliðsstjóri á Ísafirði, en hann greinir einnig frá því að bíllinn hafi oltið alveg niður af veginum og niður að sjó. Einn þeirra þriggja, tveir farþegar og einn bílstjóri, sem voru í bílnum hafi hringt eftir aðstoð.

Þá segir hann að ekki hafi þurft að loka veginum en bílflakið hafi verið flutt á Ísafjörð.

„Þeir eru ekki í neinni lífshættu heldur aðallega bara hruflaðir, marðir og frekar litlir í sér eftir þetta,“ segir Sigurður í samtali við blaðamann Vísis. Þeir voru fluttir á Ísafjörð til aðhlynningar.

Ísafjarðarbær Lögreglumál Bílar

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