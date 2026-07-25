Innlent

Ari úr­skurðaður í gæslu­varð­hald á Kýpur

Jón Þór Stefánsson skrifar
Ari var eftirlýstur og handtekinn á Larnaca á Kýpur.
Ari var eftirlýstur og handtekinn á Larnaca á Kýpur. Getty/lögreglan á Kýpur

Ari Sigurðsson, Íslendingur á sextugsaldri, hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald á Kýpur, en þar var hann á dögunum eftirlýstur og svo handtekinn.

Þetta kemur fram í svari lögreglunnar á Kýpur við fyrirspurn fréttastofu.

Þar kemur fram að evrópsk handtökuskipun hafi verið gefin út á hendur Ara, sem er 53 ára og samkvæmt umfjöllun kýpverskra fjölmiðla búsettur í borginni Larnaka þar í landi.

Tólfta júlí síðastliðinn hafi kýpverska lögreglan birt myndir af honum ásamt persónuupplýsingum, í von um að finna hann. Það tókst, en fimm dögum síðar var hann handtekinn, og í kjölfarið úrskurðaður í gæsluvarðhald.

Í svari lögreglunnar segir að málsmeðferð á hendur honum sé hafin.

Ekki kemur fram í svarinu um hvað Ari sé grunaður, eða hvað hann á að hafa gert, hvenær og hvar.

Hefur hlotið dóm á Íslandi

Ari hlaut þriggja ára og níu mánaða fangelsisdóm í Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2022 fyrir kynferðisbrot, stórfelldar ærumeiðingar og stórfelld brot í nánu sambandi sem beindust gegn einni og sömu konunni.

DV fjallaði um málið á sínum tíma, þar sem hann var kallaður „Ari eltihrellir“, en svo virðist sem dómurinn sé ekki lengur aðgengilegur á vef dómstólanna.

Í umfjöllun DV kom fram að dómurinn yfir honum teldi rúmlega sextíu blaðsíður og að hann hafi verið sakfelldur í 136 liðum.

Umrædd brot framdi hann á árunum 2017 til 2019, en honum var gefið að sök að senda á annað hundrað tölvupósta með kynferðislegum ljósmyndum af konunni til vina og kunningja hennar, sem og á fjölmiðla og víðar. Jafnframt mun hann hafa birt kynferðisleg myndskeið af henni á vefsíðum, og sent henni ærumeiðandi skilaboð.

Erlend sakamál Kýpur Íslendingar erlendis

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