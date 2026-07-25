Ari Sigurðsson, Íslendingur á sextugsaldri, hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald á Kýpur, en þar var hann á dögunum eftirlýstur og svo handtekinn.
Þetta kemur fram í svari lögreglunnar á Kýpur við fyrirspurn fréttastofu.
Þar kemur fram að evrópsk handtökuskipun hafi verið gefin út á hendur Ara, sem er 53 ára og samkvæmt umfjöllun kýpverskra fjölmiðla búsettur í borginni Larnaka þar í landi.
Tólfta júlí síðastliðinn hafi kýpverska lögreglan birt myndir af honum ásamt persónuupplýsingum, í von um að finna hann. Það tókst, en fimm dögum síðar var hann handtekinn, og í kjölfarið úrskurðaður í gæsluvarðhald.
Í svari lögreglunnar segir að málsmeðferð á hendur honum sé hafin.
Ekki kemur fram í svarinu um hvað Ari sé grunaður, eða hvað hann á að hafa gert, hvenær og hvar.
Ari hlaut þriggja ára og níu mánaða fangelsisdóm í Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2022 fyrir kynferðisbrot, stórfelldar ærumeiðingar og stórfelld brot í nánu sambandi sem beindust gegn einni og sömu konunni.
DV fjallaði um málið á sínum tíma, þar sem hann var kallaður „Ari eltihrellir“, en svo virðist sem dómurinn sé ekki lengur aðgengilegur á vef dómstólanna.
Í umfjöllun DV kom fram að dómurinn yfir honum teldi rúmlega sextíu blaðsíður og að hann hafi verið sakfelldur í 136 liðum.
Umrædd brot framdi hann á árunum 2017 til 2019, en honum var gefið að sök að senda á annað hundrað tölvupósta með kynferðislegum ljósmyndum af konunni til vina og kunningja hennar, sem og á fjölmiðla og víðar. Jafnframt mun hann hafa birt kynferðisleg myndskeið af henni á vefsíðum, og sent henni ærumeiðandi skilaboð.