Innlent

Fimm fluttir til að­hlynningar eftir á­rekstur

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
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Aðsend

Fimm voru fluttir til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eftir tveggja bíla árekstur á Grindarvíkurvegi. 

Að sögn Gunnars Jóns Ólafssonar, bakvaktsstjórnanda hjá Brunavörnum Suðurnesja, er slysið talið alvarlegt en bílarnir skullu saman úr gagnstæðri átt á „töluverðum hraða“. 

Þrír sjúkrabílar hafi verið sendir á vettvang til þess að flytja fimm farþega bílanna tveggja til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Allir farþegarnir hafi verið með meðvitund.

Slysið hafi orðið á Grindavíkurvegi, rétt utan varnargarðsins hjá Grindavík, en slökkviliði hafi borist tilkynning um slysið klukkan 16:33 í dag. 

Gunnar segir lögreglu enn vera á vettvangi og hafi um tíma lokað fyrir umferð á veginum og beint henni annað. 

Fréttin er í vinnslu. 

Lögreglumál

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