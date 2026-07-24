Fimm voru fluttir til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja eftir tveggja bíla árekstur á Grindarvíkurvegi.
Að sögn Gunnars Jóns Ólafssonar, bakvaktsstjórnanda hjá Brunavörnum Suðurnesja, er slysið talið alvarlegt en bílarnir skullu saman úr gagnstæðri átt á „töluverðum hraða“.
Þrír sjúkrabílar hafi verið sendir á vettvang til þess að flytja fimm farþega bílanna tveggja til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Allir farþegarnir hafi verið með meðvitund.
Slysið hafi orðið á Grindavíkurvegi, rétt utan varnargarðsins hjá Grindavík, en slökkviliði hafi borist tilkynning um slysið klukkan 16:33 í dag.
Gunnar segir lögreglu enn vera á vettvangi og hafi um tíma lokað fyrir umferð á veginum og beint henni annað.
Fréttin er í vinnslu.