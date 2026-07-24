Innlent

Auka ná­kvæmni rauntímaupplýsinga

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Rauntímakomuáætlun strætisvagna verður nú enn nákvæmari.
Rauntímakomuáætlun strætisvagna verður nú enn nákvæmari. Vísir/Vilhelm

Almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins ohf. greina frá því í tilkynningu að farþegum Strætó muni nú vera birtar rauntímaupplýsingar um komutíma strætisvagna af meiri nákvæmni.

Kerfi hafi verið uppfærð og samræmd og birtist nú sömu upplýsingar í strætóskýlum, Klapp-appinu, á vef Strætó og í kortum Google og Apple. Þá taki komuspár líka mið af fleiri þáttum sem hafa áhrif á aksturinn en áður, svo sem hjáleiðum. Farþegar fái því nú nákvæmari og áreiðanlegri upplýsingar um hvenær næsti vagn kemur.

Segir að aðgerðin sé liður í því að bæta stöðugt þjónustu við farþega Strætó. Á síðustu misserum hafi ýmsar nýjungar verið innleiddar, til að mynda snjallgreiðslulausnir.

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