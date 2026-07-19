Innlent

Miklar bikblæðingar við Jökuls­ár­lón

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Miklar bikblæðingar voru á veginum og hann átti erfitt með að höndla álagið sem fylgdi umferðinni í dag.
Miklar bikblæðingar voru á veginum og hann átti erfitt með að höndla álagið sem fylgdi umferðinni í dag. Skjáskot

Miklar bikblæðingar eru á um þriggja kílómetra kafla vestan við Jökulsárlón. Mikill hiti hefur verið á svæðinu í dag og verður áfram næstu daga.

„Veghitinn hefur farið alveg upp í fjörutíu gráður,“ giskar G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar á.

Mælir Veðurstofunnar á Kvískerjum sýnir að hiti á svæðinu náði tuttugu gráðum um klukkan tíu í morgun og fór ekki aftur undir tuttugu gráður fyrr en á áttunda tímanum í kvöld. Mestur mældist hitinn í 23,2 gráður klukkan eitt síðdegis.

Gripið var til hefðbundinna aðgerða á vegkaflanum þar sem hann var sandaður til að draga úr skaða bikblæðinganna. Þá var hámarkshraði á kaflanum lækkaður niður í 50 kílómetra á klukkustund.

Viðvörun fyrir steinkast og bikblæðingar hefur verði sett inn á upplýsingavef Vegagerðarinnar. Einnig var gripið til þess ráðs að lækka hámarkshraða á kaflanum. umferdin.is

Á upplýsingavef Vegagerðarinnar um færð og ástand vega, umferdin.is, má sjá að varað hefur verið við steinkasti og bikblæðingu á vegkaflanum frá klukkan því á sjöunda tímanum í dag. Einnig er varað við bikblæðingum austan við Reyðarfjarðarbæ en ekki má sjá slíkar viðvaranir á fleiri stöðum.

„Þetta er í raun minna en búast hefði mátt við, miðað við,“ segir Pétur og vísar þar í hita og einstakt blíðviðri sem leikið hefur við Íslendinga á austari hluta landsins síðustu daga.

Fréttastofu barst myndband þar sem sjá má hvernig þungaflutningabíll spænir upp klæðningunni.

„Það er svo gríðarlega mikil umferð þarna að það myndi engu breyta að setja á þungatakmarkanir,“ segir Pétur aðspurður um hvort ekki þurfi að grípa til takmarkana á umferð þegar aðstæður eru líkt og í dag.

„Það hefur komið til þess að við höfum beitt þungatakmörkunum, en það er kannski frekar í vetrarblæðingunum,“ segir Pétur til frekari upplýsinga.

Eins og lesendum er eflaust kunnugt um hafa landsmenn fært sig austur á land í slíkum mæli síðustu daga að mögulega mætti tala um þjóðflutningana miklu. Hefur það haft sín áhrif, sundlaugin á Kirkjubæjarklaustri hefur þurft að loka fyrir nýjum gestum aðra hverja klukkustund og varað hefur verið við yfirvofandi vatnsskorti á Hallormsstað. 

Þá er Jökulsárlón vinsæll áningarstaður ferðamanna og er því ekki ofsögum sagt að umferð hafi verið mikil.

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