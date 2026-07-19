Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Sigurgeir Þorkelsson skrifar 19. júlí 2026 22:13 Miklar bikblæðingar voru á veginum og hann átti erfitt með að höndla álagið sem fylgdi umferðinni í dag. Skjáskot Miklar bikblæðingar eru á um þriggja kílómetra kafla vestan við Jökulsárlón. Mikill hiti hefur verið á svæðinu í dag og verður áfram næstu daga. „Veghitinn hefur farið alveg upp í fjörutíu gráður,“ giskar G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar á. Mælir Veðurstofunnar á Kvískerjum sýnir að hiti á svæðinu náði tuttugu gráðum um klukkan tíu í morgun og fór ekki aftur undir tuttugu gráður fyrr en á áttunda tímanum í kvöld. Mestur mældist hitinn í 23,2 gráður klukkan eitt síðdegis. Gripið var til hefðbundinna aðgerða á vegkaflanum þar sem hann var sandaður til að draga úr skaða bikblæðinganna. Þá var hámarkshraði á kaflanum lækkaður niður í 50 kílómetra á klukkustund. Viðvörun fyrir steinkast og bikblæðingar hefur verði sett inn á upplýsingavef Vegagerðarinnar. Einnig var gripið til þess ráðs að lækka hámarkshraða á kaflanum. umferdin.is Á upplýsingavef Vegagerðarinnar um færð og ástand vega, umferdin.is, má sjá að varað hefur verið við steinkasti og bikblæðingu á vegkaflanum frá klukkan því á sjöunda tímanum í dag. Einnig er varað við bikblæðingum austan við Reyðarfjarðarbæ en ekki má sjá slíkar viðvaranir á fleiri stöðum. „Þetta er í raun minna en búast hefði mátt við, miðað við,“ segir Pétur og vísar þar í hita og einstakt blíðviðri sem leikið hefur við Íslendinga á austari hluta landsins síðustu daga. Fréttastofu barst myndband þar sem sjá má hvernig þungaflutningabíll spænir upp klæðningunni. „Það er svo gríðarlega mikil umferð þarna að það myndi engu breyta að setja á þungatakmarkanir,“ segir Pétur aðspurður um hvort ekki þurfi að grípa til takmarkana á umferð þegar aðstæður eru líkt og í dag. „Það hefur komið til þess að við höfum beitt þungatakmörkunum, en það er kannski frekar í vetrarblæðingunum,“ segir Pétur til frekari upplýsinga. Eins og lesendum er eflaust kunnugt um hafa landsmenn fært sig austur á land í slíkum mæli síðustu daga að mögulega mætti tala um þjóðflutningana miklu. Hefur það haft sín áhrif, sundlaugin á Kirkjubæjarklaustri hefur þurft að loka fyrir nýjum gestum aðra hverja klukkustund og varað hefur verið við yfirvofandi vatnsskorti á Hallormsstað. Þá er Jökulsárlón vinsæll áningarstaður ferðamanna og er því ekki ofsögum sagt að umferð hafi verið mikil. Umferð Umferðaröryggi Samgöngumál Tengdar fréttir Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum Bifhjólakappinn Ómar Geirsson telur að bikblæðing hafi orðið til þess að eldur kviknaði í bifhjóli hans, sem hafði skömmu áður staðist ástandsskoðun með glæsibrag. 17. júlí 2026 12:49 Miklar bikblæðingar á Norðurlandi Bikblæðinga hefur orðið vart um nánast allt land eftir hlýindin síðustu daga og staðan orðin mjög slæm á Norðurlandi. 15. júlí 2025 12:06 Mest lesið Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Áfram geisar innbrotahrinan Innlent Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Erlent Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Erlent Tate-bræður teknir fastir í Miami Erlent Bílvelta í Skötufirði Innlent Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Fleiri fréttir Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Bílvelta í Skötufirði Tímafrek verkefni kennara, umferðaröryggi í Hvalfirði og stemningin á Spáni Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Fyrri hluti júlí sá blautasti í sögu Reykjavíkur Lögregla klippti á plöturnar Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Dagrún ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Slasaðist alvarlega við heyskap Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Sjá meira