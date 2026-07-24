Báti var siglt yfir kajakræðara

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um slys þar sem báti hafði verið siglt yfir kajakræðara. Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar eitt sem sinnir útköllum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ Reykjavíkur og á Seltjarnarnesi. Betur fór en á horfðist og slapp kajakræðarinn ómeiddur.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í tilkynningu frá lögreglu um verkefni dagsins. Einn sé vistaður í fangageymslu.
Einnig hafði lögregla afskipti af ökumönnum, ýmist fyrir hraðaakstur, notkun farsíma undir stýri eða akstur yfir á rauðu ljósi. Málin hafi verið afgreidd samkvæmt venju.