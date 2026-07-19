Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Ferðaþjónustan er ósátt við ríksstjórnina, ósátt við nýja skatta og þá stefnu sem ríkisstjórnin hefur í atvinnumálum. Þrátt fyrir samtal milli greinar og atvinnuvegaráðuneytisins telur ferðaþjónustan alltof langt gengið í innleiðingu nýrra skatta. Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri SAF fer yfir málin.
Fjallað er um ráðgefandi álit Alþjóðadómstólsins í Haag um skyldur ríkja í loftslagsmálum, álit sem þykir marka tímamót vegna þess hversu afdráttarlaus það er um ábyrgð ríkja í þessum málaflokki og skyldur þeirra, skyldur sem jafnvel höggva í þjóðarrétt. Bjarni Már Magnússon lögmaður spáir í spilin.
Birgir Ármannsson fyrrverandi forseti Alþingis og Dagbjört Hákonardóttir alþingismaður ræða um Evrópumálin, afsal eða framsal fullveldis til Evrópusambandsins, nauðsynlegar stjórnarskrárbreytingar ef til inngöngu kemur og útfærslu þeirra.
Erlingur Erlingsson sagnfræðingur sem búsettur er í Bretlandi, fer yfir nýjustu hræringar í breskum stjórnmálum, nýr forsætisráðherra tekur við 20. júlí, sá áttundi á 10 árum, þessi breyting undirstrikiar enn og aftur ólguna í breskum stjórnmálum.