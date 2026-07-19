Veðrið haggist ekki að neinu ráði

Öflug hæð suður af landinu mun ekki haggast að ráði næstu daga og því verður svipað veður áfram, það er ríkjandi vestlæg átt með dálitla vætu af og til vestanlands en lengst af bjart veður fyrir austan þar sem hiti fer víða vel yfir 20 stig.
Þetta er meðal þess sem fram kemur í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Greint var frá því fyrr í dag að grípa hefði þurft til fjöldatakmarkana í sundlaug Kirkjubæjarklausturs þar sem blíðskaparveður leikur við bæjarbúa og gesti. Rekstraraðili á tjaldstæðinu rekur mannmergðina beint til veðursins á suðvesturhorninu, til rigningar þar og grámyglu.
Í hugleiðingum veðurfræðingsins segir að hæðin suður af landinu sjái um að dæla til okkar mjög röku og hlýju lofti sem á rætur sínar að rekja langt suður í hafi.
Um miðja næstu viku sé útlit fyrir að hæðin fari að þokast til suðurs. Segir veðurfræðingurinn að „þá ætti staðan loksins að breytast hjá okkur.“ Útlit sé fyrir norðlæga átt á föstudag.