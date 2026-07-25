Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út fyrr í dag til að sinna sjúkraflutningum vegna bráðra veikinda manns rétt vestan við Hellu. Hann var fluttur á Landspítalann í snatri.
Þetta staðfestir Einar Sigurjónsson aðalsvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu.
„Þarna var í rauninni bara bráðaveikindatilfelli og lögregla aðstoðaði sjúkraflutninga sem voru að flytja viðkomandi undir læknishendur í Reykjavík á móti þyrlu sem kom og tók viðkomandi upp á flugvellinum á Selfossi.“
Slökkviliðið var kallað út vegna eldsvoða sem kom upp í ökutæki á Hellisheiðinni rétt fyrir ofan Kambana upp úr klukkan þrjú í dag. Ökumaðurinn hafði lagt bílnum fyrir utan veginn áður en eldur kom upp. Engan sakaði og ekki varð töf á umferð.
„Það kviknaði í bíl þarna upp úr klukkan þrjú í dag í Kömbunum. Ég veit ekki annað en að slökkvistarf hafi gengið vel og ég held að þetta sé í rauninni bara afgreitt,“ segir Einar.
Einar segir umferðina annars hafa gengið prýðilega það sem af er helgi þrátt fyrir tafir í kringum Selfoss.