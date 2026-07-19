Innlent

Á­fram geisar innbrotahrinan

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Voru gestir að flýta sér aðeins of mikið í stærsta pálínuboð landsins í dag? Í dagbók lögreglu kemur fram að 18 bifreiðar hafi verið sektaðar fyrir að leggja ólöglega í Laugardal. 
Voru gestir að flýta sér aðeins of mikið í stærsta pálínuboð landsins í dag? Í dagbók lögreglu kemur fram að 18 bifreiðar hafi verið sektaðar fyrir að leggja ólöglega í Laugardal.  Vísir/Vilhelm

Tilkynnt var um „óvelkominn aðila“ í Hlíðahverfi Reykjavíkur, að því er fram kemur í dagbók lögreglu. Málið var leyst með því að lögregla skipaði manninum að hafa sig á brott. Þá var einnig tilkynnt um þjófnað og innbrot miðsvæðis í borginni og er málið í rannsókn.

Nokkuð hefur verið fjallað um innbrotahrinu í miðborg Reykjavíkur undanfarið en Vísir sagði meðal annars frá því í vikunni að frá mánaðamótum hafa meira en sextíu innbrot verið tilkynnt miðsvæðis í Reykjavík.

Í dagbók lögreglu kemur fram að við eftirlit í hverfi 104 hafi komið í ljós að fjöldi ökutækja var lagt ólöglega og eiga átján bifreiðaeigendur von á sekt. 

Má velta fyrir sér hvort hér hafi verið um að ræða gesti eins fjölmennasta pálínuboðs Íslandssögunnar sem Vísir greindi frá fyrr í dag, en boðið fór fram í Grasagarðinum í Laugardal.

Þá klipptu lögreglumenn í norðurhluta borgarinnar á númeraplötur tveggja bifreiða vegna vangoldinna gjalda.

Að venju var eitthvað um að ökumenn væru stöðvaðir fyrir hraðakstur, fyrir akstur undir áhrifum ávanabindandi efna og fyrir að keyra án ökuréttinda.

Lögreglumál

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