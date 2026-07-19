Áfram geisar innbrotahrinan Sigurgeir Þorkelsson skrifar 19. júlí 2026 17:57 Voru gestir að flýta sér aðeins of mikið í stærsta pálínuboð landsins í dag? Í dagbók lögreglu kemur fram að 18 bifreiðar hafi verið sektaðar fyrir að leggja ólöglega í Laugardal. Vísir/Vilhelm Tilkynnt var um „óvelkominn aðila“ í Hlíðahverfi Reykjavíkur, að því er fram kemur í dagbók lögreglu. Málið var leyst með því að lögregla skipaði manninum að hafa sig á brott. Þá var einnig tilkynnt um þjófnað og innbrot miðsvæðis í borginni og er málið í rannsókn. Nokkuð hefur verið fjallað um innbrotahrinu í miðborg Reykjavíkur undanfarið en Vísir sagði meðal annars frá því í vikunni að frá mánaðamótum hafa meira en sextíu innbrot verið tilkynnt miðsvæðis í Reykjavík. Í dagbók lögreglu kemur fram að við eftirlit í hverfi 104 hafi komið í ljós að fjöldi ökutækja var lagt ólöglega og eiga átján bifreiðaeigendur von á sekt. Má velta fyrir sér hvort hér hafi verið um að ræða gesti eins fjölmennasta pálínuboðs Íslandssögunnar sem Vísir greindi frá fyrr í dag, en boðið fór fram í Grasagarðinum í Laugardal. Þá klipptu lögreglumenn í norðurhluta borgarinnar á númeraplötur tveggja bifreiða vegna vangoldinna gjalda. Að venju var eitthvað um að ökumenn væru stöðvaðir fyrir hraðakstur, fyrir akstur undir áhrifum ávanabindandi efna og fyrir að keyra án ökuréttinda. Lögreglumál Mest lesið „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Erlent Tate-bræður teknir fastir í Miami Erlent Bílvelta í Skötufirði Innlent Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Innlent Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Innlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun Innlent Forseti Ungverjalands segir af sér Erlent Fleiri fréttir Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Bílvelta í Skötufirði Tímafrek verkefni kennara, umferðaröryggi í Hvalfirði og stemningin á Spáni Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Fyrri hluti júlí sá blautasti í sögu Reykjavíkur Lögregla klippti á plöturnar Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Dagrún ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Slasaðist alvarlega við heyskap Stórbruni í Drammen og dularfull staða moskítóflugunnar Tjaldsvæðisgestir vöknuðu við að þyrla lenti á vellinum Sjötugur maður tapað hundrað og átta milljónum til fjárkúgara Brotist inn í þrjá gáma og dýr verkfæri tekin ófrjálsri hendi Mótorhjól og bíll skullu saman „Mér finnst þau komin í ansi mikla meðvirkni með þessu félagi“ Sjá meira