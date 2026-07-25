Innlent

Eldur í sumar­bú­stað við Suður­lands­veg

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Hér má sjá reyk stíga upp frá eldinum.
Hér má sjá reyk stíga upp frá eldinum. vísir/aðsend

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út um hádegisleytið í dag vegna elds sem kom upp í sumarbústað við Suðurlandsveg rétt fyrir utan bæjarmörkin.

Þrír slökkviliðsbílar voru sendir á vettvang þar sem er þó nokkur viðbúnaður og unnið að því að ráða niðurlögum eldsins. Þetta staðfestir aðalvarðstjóri hjá slökkviliðinu í samtali við fréttastofu. Af myndum að dæma virðist sumarbústaðurinn vera skammt frá Heiðmörk.

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Slökkvilið

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