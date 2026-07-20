Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 20. júlí 2026 22:13 Tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða voru handteknir í tengslum við málið en Landsréttur hafnaði gæsluvarðhaldskröfu lögreglunnar á Suðurlandi. Vísir/Vilhelm Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum en rannsókn lögreglu hófst í janúar á þessu ári. Krufningarskýrsla hafi leitt í ljós að ekki sé grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi, staðfestir í samtali við Vísi að rannsókn sé hætt en gat ekki veitt frekari upplýsingar. Eyjafréttir greina fyrst frá og segja ákvörðunina hafa verið tekna í dag eftir að lögregla hafi farið yfir endanlega krufningarskýrslu sem henni hafi borist fyrir helgi. Niðurstöður hafi verið að ekki sé grundvöllur til að halda rannsókn áfram. Þá segir að sakborningar og verjendur í málinu hafi verið upplýstir um ákvörðunina og þeim send bréf þess efnis. Lögregla hóf rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri þann 28.janúar á þessu ári og voru tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða handteknir vegna málsins. Konan hafði þegið líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu en rannsókn lögreglu hafðist eftir tilkynningu annars starfsmannsins. Lögreglan á Suðurlandi krafðist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir starfsmönnunum en bæði Héraðsdómur Suðurlands og Landsréttur höfnuðu gæsluvarðhaldskröfunni. Rannsókn málsins hélt áfram þrátt fyrir úrskurð Landsréttar. Rannsókn var í höndum lögreglustjórans á Suðurlandi en ekki lögreglunnar í Vestmannaeyjum vegna fjölskyldutengsla starfsmanns þar við málsaðila. Rannsókn á andláti í Hraunbúðum í Eyjum Vestmannaeyjar Lögreglumál Tengdar fréttir Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert Fjölskyldu konu á tíræðisaldri, sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum í síðustu viku, grunaði ekki að andlátið gæti hafa borið að með saknæmum hætti fyrr en Lögreglan á Suðurlandi hafði samband við hana um helgina. Lögreglan í Vestmannaeyjum sagði sig frá rannsókn málsins vegna fjölskyldutengsla starfsmanns hennar við konuna. 3. febrúar 2026 15:33 Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Innlent Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Innlent Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Innlent Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Innlent „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent Fleiri fréttir „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Sjá meira