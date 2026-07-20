Innlent

Hætta rann­sókn á and­láti á Hraunbúðum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða voru handteknir í tengslum við málið en Landsréttur hafnaði gæsluvarðhaldskröfu lögreglunnar á Suðurlandi. 
Tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða voru handteknir í tengslum við málið en Landsréttur hafnaði gæsluvarðhaldskröfu lögreglunnar á Suðurlandi.  Vísir/Vilhelm

Lögreglan á Suðurlandi hefur hætt rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum en rannsókn lögreglu hófst í janúar á þessu ári. Krufningarskýrsla hafi leitt í ljós að ekki sé grundvöllur fyrir því að halda rannsókn áfram. 

Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi, staðfestir í samtali við Vísi að rannsókn sé hætt en gat ekki veitt frekari upplýsingar.

Eyjafréttir greina fyrst frá og segja ákvörðunina hafa verið tekna í dag eftir að lögregla hafi farið yfir endanlega krufningarskýrslu sem henni hafi borist fyrir helgi. Niðurstöður hafi verið að ekki sé grundvöllur til að halda rannsókn áfram. Þá segir að sakborningar og verjendur í málinu hafi verið upplýstir um ákvörðunina og þeim send bréf þess efnis. 

Lögregla hóf rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri þann 28.janúar á þessu ári og voru tveir starfsmenn hjúkrunarheimilisins Hraunbúða handteknir vegna málsins. Konan hafði þegið líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu en rannsókn lögreglu hafðist eftir tilkynningu annars starfsmannsins. 

Lögreglan á Suðurlandi krafðist áframhaldandi gæsluvarðhalds yfir starfsmönnunum en bæði Héraðsdómur Suðurlands og Landsréttur höfnuðu gæsluvarðhaldskröfunni. Rannsókn málsins hélt áfram þrátt fyrir úrskurð Landsréttar. 

Rannsókn var í höndum lögreglustjórans á Suðurlandi en ekki lögreglunnar í Vestmannaeyjum vegna fjölskyldutengsla starfsmanns þar við málsaðila.

Rannsókn á andláti í Hraunbúðum í Eyjum Vestmannaeyjar Lögreglumál

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Fjölskyldu konunnar grunaði ekkert

Fjölskyldu konu á tíræðisaldri, sem lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum í síðustu viku, grunaði ekki að andlátið gæti hafa borið að með saknæmum hætti fyrr en Lögreglan á Suðurlandi hafði samband við hana um helgina. Lögreglan í Vestmannaeyjum sagði sig frá rannsókn málsins vegna fjölskyldutengsla starfsmanns hennar við konuna. 

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