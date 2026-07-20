Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Tómas Arnar Þorláksson skrifar 20. júlí 2026 12:18 Ómar Örn Bjarnþórsson, hæstaréttarlögmaður, er réttargæslumaður mannsins. vísir/getty Lögmaður manns sem missti aleigu sína til óprúttinna aðila á rúmlega ári segir lögregluna hafa brugðist manninum. Hann lýsir seinagangi og viðbragðsleysi í upphafi rannsóknar málsins og telur að lögreglan beri mögulega bótaábyrgð. Fréttastofa fjallaði um helgina um mál manns á áttræðisaldri sem hafði nýlega misst aleiguna til fjárkúgara. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru það að minnsta kosti þrír sem kúguðu fjárhæðir frá manninum sem nema samtals 108 milljónum króna yfir um fjórtán mánaða tímabil eða frá því í apríl á síðasta ári. Þremenningarnir hafi beitt hótunum um ofbeldi og villt á sér heimildir með fölskum aðgöngum á netinu en þann 17. júní gengu hótanir það langt að sérsveit lögreglu var kölluð til á heimili mannsins þar sem honum var hótað með eggvopni. Samkvæmt heimildum fréttastofu tengjast sakborningarnir þrír brotaþola ekki með beinum hætti. Rannsókn lögreglu sé nokkuð umfangsmikil. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu voru þrír úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna málsins. Hafi ítrekað ekki fengið að veita skýrslu Réttargæslumaður mannsins, Ómar Örn Bjarnþórsson, segir lögregluna hafa brugðist í upphafi málsins. Vinna lögreglunnar hafi einkennst af skeytingarleysi þegar skjólstæðingur hans leitaði aðstoðar. „Þau voru ekki góð, vægast sagt, ekki til að byrja með, hann byrjaði á því að leita sjálfur á að minnsta kosti tvær lögreglustöðvar og senda tölvupóstserindi þar sem að hann reyndi að kæra þessa háttsemi en fékk lítil viðbrögð og engin svör.“ Þá hafi skjólstæðingurinn leitað til Ómars en þrátt fyrir hjálp hans fékk hann ekki að veita skýrslu. „Okkur var tjáð að hann þyrfti að senda enn eitt erindið með ákveðnum hætti. Þetta þyrfti að vera þannig úr garði gert að uppfylla einhver formskilyrði sem að ég hef aldrei heyrt um. Það endaði með því að ég sendi formlegt erindi á yfirmenn hjá lögreglunni og eftir það var þessu nú öðruvísi tekið og hann fékk loksins að gefa skýrslu og lögreglan tók þetta föstum tökum, en það tók því miður sinn tíma.“ Lögreglan baki sér mögulega skaðabótaskyldu Að hans sögn hefur lögreglan tekið vel á málinu síðan og það komið í góðan farveg. Seinagangurinn gæti þó haft afleiðingar í för með sér. „Ef það er þannig að gerendur í þessu máli hafi með einhverjum hætti getað komið undan fjármunum á þeim tíma sem þarna leið, þ.e.a.s. frá því að hann reyndi að kæra þetta til lögreglu og þar til lögreglan tók þetta formlega til rannsóknar, þá getur lögreglan borið skaðabótaábyrgð gagnvart honum.“ Hvað heldurðu að hafi valdið því að lögreglan tók þessu ekki alvarlega í fyrstu? Er það sumartíminn eða ástand skjólstæðings þíns eða jafnvel aldur? „Ég átta mig ekki á því. Sumarfrí á aldrei að vera einhver afsökun fyrir því að geta ekki tekið við málefnum fólks sem leitar til lögreglu. Ég vona að það sé ekki skýringin. Þannig að ég hugsa að lögreglan verði bara að svara fyrir það hvernig á því stóð í upphafi að honum var illa tekið hjá lögreglu. En að sama skapi, þó að þetta hafi gengið illa í þennan langa tíma, þá er hann sáttur við það hvernig þetta hefur gengið fyrir sig eftir að tekið var á móti honum og kæran skráð.“ Lögreglumál Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Erlent Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Erlent Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Innlent Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Innlent Fleiri fréttir Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Bílvelta í Skötufirði Tímafrek verkefni kennara, umferðaröryggi í Hvalfirði og stemningin á Spáni Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Fyrri hluti júlí sá blautasti í sögu Reykjavíkur Sjá meira