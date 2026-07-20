„Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ Agnar Már Másson skrifar 20. júlí 2026 21:04 Ronja Rán Palladóttir og Friðrik Rúnar Friðriksson ásamt tvíburadætrum sínum, sem eru í augnablikinu kallaðar tvíburi A og B. Vísir/Lýður Valberg Nýbakaðir foreldrar tvíbura hafa kært ákvörðun Vinnumálastofnunar, sem synjaði móðurinni um fæðingarorlof. Móðirin uppfyllti ekki lengur kröfur um greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði eftir að hafa gengist undir bráðakeisara sex vikum fyrir settan dag. Ronja Rán Palladóttir og Friðrik Rúnar Friðriksson eignuðust tvíburadætur eftir bráðakeisaraskurð þann 27. júní – sex vikum fyrir settan dag, sem var 7. ágúst næstkomandi. Þau segja að Ronja hafi farið í bráðakeisara að læknisráði þar sem hún og annar tvíburinn, sem glímdi við vaxtarskerðingu í móðurkviði, hafi bæði verið í lífshættu. Aðgerðin gekk vel og bæði móðurinni og tvíburunum heilsast vel í dag, en vegna vaxtarskerðingarinnar er annar tvíburinn nokkuð smærri en systir hans. Ronja og dóttir hennar.Vísir/Lýður Valberg Nokkrum dögum eftir fæðinguna, meðan Friðrik og Ronja voru enn með stelpunum á vökudeild Landspítalans, fengu þau slæmar fréttir: „Svo tékkar hún á Island.is og fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt [er] ömurlegt,“ segir Friðrik Rúnar. Vinnumálastofnun hafi synjað Ronju um fæðingarorlof á þeim grundvelli að Ronja hefði ekki unnið í hið minnsta 25 prósenta starfshlutfalli í sex mánuði samfleytt fram að fæðingunni, sem er skilyrði fyrir fæðingarorlofi. Heldur hafi Ronja verið í 20 prósenta starfi á frístundaheimili í Borgarnesi í lok desember og svo 100 prósenta starfi á leikskóla í fimm mánuði fram að keisaraskurðinum. Það dugði greinilega ekki til, en foreldrarnir benda á að ef börnin hefðu fæðst á settum degi hefði Ronja uppfyllt skilyrðin og þar með átt rétt á greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði. Tvíburarnir sváfu værum svefni á meðan á viðtalinu stóð.Vísir/Lýður Valberg Jafnvel ef bráðakeisaraskurðinum hefði verið frestað um nokkra daga fram í júlí hefðu þau náð að uppfylla skilyrðin, að sögn Ronju. Þeim finnst því ákvörðun Vinnumálastofnunar skjóta skökku við enda hafi þau ekki átt neinna kosta völ en að fara í keisaraskurð. „Þá hringjum við og okkur er bara sagt að það sé ekkert sem við getum gert. Við vorum fyrst búin að gefast upp en ákváðum að reyna allt þannig að við sóttum um fæðingarstyrki, skoðuðum öll réttindi okkar og svoleiðis,“ segir Friðrik. Önnur tvíburasystirinn glímdi við vaxtarskerðingu í móðurkviði.Vísir/Lýður Valberg Friðrik á enn rétt á tveggja mánaða fæðingarorlofi en eftir situr Ronja nú atvinnulaus. Fréttastofa leitaði til Vinnumálastofnunar vegna málsins, en þar fengust þau svör að stofnunin tjáði sig ekki um einstök mál. Friðrik og Ronja hafa nú kært synjunina til úrskurðarnefndar velferðarmála og vonast til þess að nefndin felli ákvörðun Vinnumálastofnunar úr gildi. „Ég vona svo innilega að kerfið breyti þessu, að fleiri konur sem hafa lent í þessu – og munu sennilega lenda í þessu í framtíðinni – fái orlofið sitt.“ Börn og uppeldi Fæðingarorlof Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Innlent Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Innlent Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Innlent Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent Sólin gæti litið við í borginni um helgina Veður Fleiri fréttir „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Sjá meira