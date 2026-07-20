Segir ótímabært að ræða undanþágur Agnar Már Másson skrifar 20. júlí 2026 18:52 Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, er í heimsókn á Íslandi. Vísir/Lýður Valberg Utanríkisráðherra Frakklands segir ótímabært að ræða hugsanlegar undanþágur Íslands frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins og telur Íslendinga hafa engu að tapa segi þeir „já“ í ágúst. Hann átti í dag fund með utanríkisráðherra Íslands, sem segir slíkar undanþágur ekki hafa borið á góma í samræðum þeirra. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakka, var í dag í opinberri heimsókn á Íslandi þar sem þau Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Íslands, undirrituðu viljayfirlýsingu um aukið samstarf ríkjanna í ýmsum málaflokkum. Á blaðamannafundi nefndi Barrot að Íslendingar hefðu engu að tapa við að ganga aftur til viðræðna við Evrópusambandið, en hann vildi engu svara um hugsanlegar undanþágur fyrir Ísland frá sjávarútvegsstefnu sambandsins, sem hefur verið eitt helsta deilumál í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar sem haldin verður 29. ágúst um aðildarviðræður við ESB. „Þetta er ekki spurningin í dag. Spurningin í dag – sú sem Íslendingar munu sem fullvalda þjóð taka ákvörðun um – snýst um það hvort hefja eigi viðræður. Þetta snýst ekki um aðild, ekki undanþágur, heldur snýst þetta um tækifæri.“ Þorgerður Katrín segir að hugsanlegar undanþágur hafi ekki borið á góma á fundi sínum með Barrot í morgun. „Nei, við ræddum ekki undanþágur eða neitt slíkt, en hann dró mjög vel fram á þessum blaðamannafundi að þetta snýst fyrst og fremst um viðræður.“ Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.Vísir/Lýður Valberg Samkvæmt könnun sem Maskína gerði fyrir DV í júní eru fleiri eru hlynntir en andvígir því að Ísland hefji aðildarviðræður við Evrópusambandið. 44,5 prósent svarenda sögðust vera hlynntir viðræðum en 39,4 prósent andvígir. Á sama tíma svöruðu 14,6 prósent veit ekki og 1,5 prósent vildu ekki svara. Ef einungis er horft til þeirra sem tóku afstöðu sögðust 53,1 prósent vera jákvæðir en 46,9 prósent andvígir. Spurður hvort það kæmi sér á óvart hversu mikil andstaða væri á Íslandi gegn því að hefja aðildarviðræður að nýju svaraði Barrot að eðlilegt væri að fólk hefði skiptar skoðanir. „En það sem ég get sagt er: Að hvert sinn sem Íslendingar hafa tekið ákvörðun um alþjóðasamvinnu, svo sem að gerast stofnaðili NATO eða að ganga í Evrópska efnahagssvæðið, hefur það að miklu leyti hagnast íslensku þjóðinni.“ Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Innlent Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Innlent Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Innlent Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent Sólin gæti litið við í borginni um helgina Veður Fleiri fréttir Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Sjá meira