Innlent

Segir ó­tíma­bært að ræða undan­þágur

Agnar Már Másson skrifar
Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, er í heimsókn á Íslandi.
Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, er í heimsókn á Íslandi. Vísir/Lýður Valberg

Utanríkisráðherra Frakklands segir ótímabært að ræða hugsanlegar undanþágur Íslands frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins og telur Íslendinga hafa engu að tapa segi þeir „já“ í ágúst. Hann átti í dag fund með utanríkisráðherra Íslands, sem segir slíkar undanþágur ekki hafa borið á góma í samræðum þeirra.

Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakka, var í dag í opinberri heimsókn á Íslandi þar sem þau Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Íslands, undirrituðu viljayfirlýsingu um aukið samstarf ríkjanna í ýmsum málaflokkum.

Á blaðamannafundi nefndi Barrot að Íslendingar hefðu engu að tapa við að ganga aftur til viðræðna við Evrópusambandið, en hann vildi engu svara um hugsanlegar undanþágur fyrir Ísland frá sjávarútvegsstefnu sambandsins, sem hefur verið eitt helsta deilumál í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar sem haldin verður 29. ágúst um aðildarviðræður við ESB.

„Þetta er ekki spurningin í dag. Spurningin í dag – sú sem Íslendingar munu sem fullvalda þjóð taka ákvörðun um – snýst um það hvort hefja eigi viðræður. Þetta snýst ekki um aðild, ekki undanþágur, heldur snýst þetta um tækifæri.“

Þorgerður Katrín segir að hugsanlegar undanþágur hafi ekki borið á góma á fundi sínum með Barrot í morgun.

„Nei, við ræddum ekki undanþágur eða neitt slíkt, en hann dró mjög vel fram á þessum blaðamannafundi að þetta snýst fyrst og fremst um viðræður.“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.Vísir/Lýður Valberg

Samkvæmt könnun sem Maskína gerði fyrir DV í júní eru fleiri eru hlynntir en and­vígir því að Ís­land hefji aðildar­viðræður við Evrópu­sam­bandið. 44,5 pró­sent svar­enda sögðust vera hlynntir viðræðum en 39,4 pró­sent and­vígir. Á sama tíma svöruðu 14,6 pró­sent veit ekki og 1,5 pró­sent vildu ekki svara. Ef einungis er horft til þeirra sem tóku afstöðu sögðust 53,1 prósent vera jákvæðir en 46,9 prósent andvígir.

Spurður hvort það kæmi sér á óvart hversu mikil andstaða væri á Íslandi gegn því að hefja aðildarviðræður að nýju svaraði Barrot að eðlilegt væri að fólk hefði skiptar skoðanir.

„En það sem ég get sagt er: Að hvert sinn sem Íslendingar hafa tekið ákvörðun um alþjóðasamvinnu, svo sem að gerast stofnaðili NATO eða að ganga í Evrópska efnahagssvæðið, hefur það að miklu leyti hagnast íslensku þjóðinni.“

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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