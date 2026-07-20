„Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 20. júlí 2026 20:01 Sigurður Ágúst Sigurðsson, formaður Félags eldri borgara í Reykjavík. vísir/Getty/vilhelm Formaður Félags eldri borgara segir lögregluna hafa brugðist manni á áttræðisaldri sem leitaði ítrekað hjálpar vegna fjárkúgunar. Hann kallar eftir því að verkferlar verði endurskoðaðir. Minnst þrír hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald og fleiri handteknir vegna gruns um að hafa kúgað fé af manni á áttræðisaldri. Alls voru hafðar 108 milljónir af manninum með hótunum um ofbeldi en einnig villtu aðilarnir á sér heimildir og sviku út fé í gegnum falska aðganga á netinu. Til skoðunar er hvort að fleiri brotaþolar séu undir í málinu. Fjársvikin hófust í apríl á síðasta ári og stóðu yfir þar til sautjánda júní á þessu ári þegar að sérsveitin var kölluð til á heimili mannsins þar sem honum var ógnað með hníf. Lögmaður mannsins sagði lögregluna hafa dregið á langinn að hefja rannsókn og þannig brugðist í málinu. Maðurinn hafi ítrekað leitað aðstoðar en verið vísað frá. Sigurður Ágúst Sigurðsson, formaður Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni, segir vinnubrögð lögreglu mikil vonbrigði. „Þetta kemur okkur mjög á óvart, það eru mikil vonbrigði í ljósi þess að við í Félagi eldri borgara í Reykjavík eigum mjög gott samstarf við lögregluna og alla þessa aðila sem koma að þessum málum. Lögreglan hefur verið að upplýsa okkur um þær breytingar sem þau hafa verið að gera. Ég get til dæmis nefnt samfélagslögregluna. Við hefðum bundið miklar vonir við það að það yrði brugðist við í svona tilfellum.“ Hann segir mikla skömm oft hamla eldri borgurum í málum sem þessum. „Fólk veigrar sér við að hringja á lögregluna en þegar það loksins gerir það þá verður að bregðast við með fagmennsku. Það gengur ekki að setja svona mál í einhvern skýrslununka og á meðan er viðkomandi þolandi í hættu. Það getur vel verið að það séu fleiri dæmi en ef svo er þá hlýtur lögreglan að skoða sín vinnubrögð. Þarna hefur eitthvað brugðist, ég trúi ekki öðru.“ Hann segir ofbeldi og hótanir gagnvart eldri borgurum ekki vera nýtt af nálinni. „Já, já, við erum að heyra þetta en upphæðin er komin í þá upphæð að þarna eru aðilar sem eru ábyggilega farnir að hugsa með sér að fela slóðina og taka manninn af lífi. Ég held að það hafi ekki verið langt í það, ég ætla að fullyrða það,“ segir hann og bætir við: „Ég skora á lögregluna að skoða vinnuferla. Við erum búin að ræða þetta þannig að það á að taka svona föstum tökum og við höfum dæmi þar sem var ekki leitað til lögreglu og það farið illa.“ Lögreglumál Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Sá sem féll í Ölfusá er látinn Innlent Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Innlent Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Innlent Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Innlent Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Innlent Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Innlent Sólin gæti litið við í borginni um helgina Veður Fleiri fréttir „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Sjá meira