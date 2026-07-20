Innlent

Sá sem féll í Ölfus­á er látinn

Jón Þór Stefánsson skrifar
kerti

Einstaklingur sem fluttur var á Landspítala í gærkvöldi eftir að hafa fallið í Ölfusá er látinn.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu.

Einstaklingurinn sem féll í ána um sjöleytið í gærkvöldi. Lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla Landhelgisgæslu Íslands brugðust við með hæsta forgagni. 

Viðkomandi fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land og í framhaldi fluttur til aðhlynningar á Neyðarmóttöku Landspítala háskólasjúkrahús í Reykjavík með þyrlu gæslunnar.

Tildrög þess að viðkomandi hafnaði í ánni eru til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglu á Suðurlandi.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Ölfus Andlát

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið