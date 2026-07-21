Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 21. júlí 2026 11:16 Vagnstjórar Strætó segja ógnvænlega hegðun hafa aukist. Vísir/Vilhelm Eftirlitsmenn Strætó hafa í um tvö ár klæðst svokölluðum stunguvestum. Að sögn Jóhannesar Svavars Rúnarssonar, forstjóra Strætó, voru vestin keypt eftir að starfsmennirnir óskuðu eftir því. Athygli var vakin á klæðaburðinum í Facebook-hópnum Ísland - þvert á flokka í gær og mynd birt af starfsmanni í vestinu. Þar var því haldið fram að hótanir í garð vagnstjóra hefði aukist verulega og að gerandurnir væru margir „arabískir karlmenn“. „Þeir óskuðu eftir því að fá að vera í þessu og við því var orðið,“ segir Jóhannes um eftirlitsmennina, sem hafa það hlutverk að fara á milli vagna og gæta að því að farþegar hafi greitt fargjaldið. Eftirlitsmennirnir eru tveir og þeir hafa heimild til þess að leggja svokallað „fargjaldaálag“ á þá sem geta ekki sýnt fram á greiðslu fargjaldsins. Það má bæði innheimta á staðnum eða greiða í heimabanka. Að sögn Jóhannesar hafa engin atvik komið upp, hvorki áður en vestin voru keypt né eftir það, sem kallað hafa á notkun þeirra. „En þetta er svona öryggisins vegna,“ segir hann. Spurður að því hvort hótunum eða árásum á vagnstjóra hafi fjölgað, líkt og haldið var fram í Facebook-færslunni, segist Jóhannes ekki hafa séð neina tölfræði sem styður það. „En við höfum áhyggjur af öllu ofbeldi,“ segir hann. Vísir greindi frá því á dögunum að maður hefði verið dæmdur í skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á vagnstjóra, kýla og pota í augu hans. Pétur Karlsson, trúnaðarmaður hjá Strætó, sagði af því tilefni að árásir væru ef til vill ekki daglegt brauð en að ógnvænlegt atferli væri það. „Það hefur töluvert verið kvartað undan því, já, yfir ógnvænlegri hegðun. Það er ekki beint verið að ráðast á með höndum daglega, en þetta ógnvænlega atferli, það er í gangi alla daga,“ sagði Pétur. Strætó Mest lesið Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn Innlent „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ Innlent Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Innlent „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Innlent Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar Innlent Fundar með fjölda herforingja í skugga mótmæla Erlent „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Innlent Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Innlent Fleiri fréttir Sóknarnefnd ræður úrslitum um örlög regnbogafánans Skúli fagnar með „sannleikann að vopni“ Samherji og Guðrún Karls berjast saman gegn fíknidjöflinum Ástarsvik sífellt algengari og rannsókn lokið í Eyjum Eftirlitsmenn Strætó báðu um að fá að klæðast stunguvestum Fórnuðu gúmmístígvélunum við að slökkva sinueld á Ströndum Ekki auðvelt að skrifa grein sem þessa Ómálefnalegir dónar fara í skammarkrókinn „Ég er ekki búinn að afskrifa hana“ „Maður vill trúa kúnnunum sínum“ Hætta rannsókn á andláti á Hraunbúðum „Fær þessar fréttir og við förum að gráta og allt ömurlegt“ „Þetta kemur okkur mjög á óvart“ Segir ótímabært að ræða undanþágur Þrír í haldi vegna fjárkúgunar og ótímabærar undanþágur Þrír handteknir vegna slagsmála Kölluð út um helgina vegna barns sem læstist inni á salerni Leifturhröð viðbrögð björgunarsveitar dugðu ekki til Frestun á frestun ofan í martraðarheimferð frá Gautaborg Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Foreldrar velta fyrir sér „innivistartíma barna“ Tuttugu verðandi mæður geti ekki fætt nærri heimili sínu Sæti í almyrkvaflugi falt fyrir hundruð þúsunda króna Maðurinn leitaði ítrekað hjálpar án viðbragða lögreglu Ráðist á mann fyrir utan skemmtistað í nótt Fjárkúgun, nýjasti ráðherrann og loks sól í Reykjavík Hnífstunguárás sem var framin í nótt á borði rannsóknardeildar Sá sem féll í Ölfusá er látinn Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Sjá meira