Innlent

Eftir­lits­menn Strætó báðu um að fá að klæðast stungu­vestum

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Vagnstjórar Strætó segja ógnvænlega hegðun hafa aukist.
Vagnstjórar Strætó segja ógnvænlega hegðun hafa aukist. Vísir/Vilhelm

Eftirlitsmenn Strætó hafa í um tvö ár klæðst svokölluðum stunguvestum. Að sögn Jóhannesar Svavars Rúnarssonar, forstjóra Strætó, voru vestin keypt eftir að starfsmennirnir óskuðu eftir því.

Athygli var vakin á klæðaburðinum í Facebook-hópnum Ísland - þvert á flokka í gær og mynd birt af starfsmanni í vestinu. Þar var því haldið fram að hótanir í garð vagnstjóra hefði aukist verulega og að gerandurnir væru margir „arabískir karlmenn“.

„Þeir óskuðu eftir því að fá að vera í þessu og við því var orðið,“ segir Jóhannes um eftirlitsmennina, sem hafa það hlutverk að fara á milli vagna og gæta að því að farþegar hafi greitt fargjaldið.

Eftirlitsmennirnir eru tveir og þeir hafa heimild til þess að leggja svokallað „fargjaldaálag“ á þá sem geta ekki sýnt fram á greiðslu fargjaldsins. Það má bæði innheimta á staðnum eða greiða í heimabanka.

Að sögn Jóhannesar hafa engin atvik komið upp, hvorki áður en vestin voru keypt né eftir það, sem kallað hafa á notkun þeirra. „En þetta er svona öryggisins vegna,“ segir hann.

Spurður að því hvort hótunum eða árásum á vagnstjóra hafi fjölgað, líkt og haldið var fram í Facebook-færslunni, segist Jóhannes ekki hafa séð neina tölfræði sem styður það.

„En við höfum áhyggjur af öllu ofbeldi,“ segir hann.

Vísir greindi frá því á dögunum að maður hefði verið dæmdur í skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á vagnstjóra, kýla og pota í augu hans.

Pétur Karlsson, trúnaðarmaður hjá Strætó, sagði af því tilefni að árásir væru ef til vill ekki daglegt brauð en að ógnvænlegt atferli væri það.

„Það hefur töluvert verið kvartað undan því, já, yfir ógnvænlegri hegðun. Það er ekki beint verið að ráðast á með höndum daglega, en þetta ógnvænlega atferli, það er í gangi alla daga,“ sagði Pétur.

Strætó

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